Repavimentan la ruta olvidada y fundamental de Vaca Muerta hacia Río Negro

Es la Ruta 6 desde Rincón de los Sauces a Crucero Catriel, un camino fundamental para el tránsito petrolero que viene desde el noreste neuquino.

No figura en las postales turísticas ni suele ocupar titulares, pero por su traza circula buena parte del movimiento que sostiene a Vaca Muerta . L a Ruta 6 , en el tramo que une Rincón de los Sauces con Crucero Catriel, atraviesa una repavimentación que ya superó la mitad de su ejecución. Además, une a la provincia de Neuquén al límite con Río Negro.

Según los últimos datos informados por la Dirección Provincial de Vialidad, la obra registra un avance del 57,25%.

El proyecto abarca la repavimentación integral de 53 kilómetros de la traza existente, que presentaba un importante deterioro del pavimento.

El objetivo es recuperar las condiciones de seguridad y transitabilidad de un corredor considerado estratégico para la actividad productiva e hidrocarburífera del norte neuquino.

Ruta 6: dónde están las máquinas

Durante este mes, los trabajos se concentraron en la colocación de carpeta asfáltica en el sector final del tramo, en las inmediaciones de la intersección con la Ruta Provincial 5, sobre el acceso a Rincón de los Sauces.

Para completar la obra falta todavía avanzar con la construcción de la base en los sectores que aún la requieren, aplicar la carpeta asfáltica restante, conformar las banquinas y ejecutar la señalización horizontal y vertical.

Según Vialidad, el ritmo de ejecución permite prever que los trabajos queden completamente terminados hacia fines de este año. Con eso mejorarán las condiciones de circulación en una ruta de peso para el desarrollo de la región.

Parte del Plan Vial provincial

La repavimentación de la Ruta 6 forma parte del Plan Vial que impulsa el Gobierno provincial para ampliar y mejorar la red de caminos, fortalecer la conectividad territorial y acompañar el crecimiento productivo de Neuquén.

El plan incluye la repavimentación de rutas existentes y la construcción de 1.000 kilómetros de nuevo asfalto. La meta es llevar la red provincial pavimentada hasta los 2.050 kilómetros.

Desde el Ejecutivo sostienen que estas obras permitirán mejorar la seguridad vial y la conexión entre las distintas regiones de la provincia. También apuntan a optimizar los corredores vinculados a la actividad hidrocarburífera y a generar mejores condiciones para la producción, el turismo y las economías regionales.

La ruta provincial 6 tiene 315 km de longitud o y se extiende desde el límite con Río Negro hasta el Paso Internacional Pichachén, en el límite con la República de Chile. Tuvo varias etapas de repavimentación, la última fue en 2022, y también otra en 2017. Según el diagnóstico realizado por la Dirección Provincial de Vialidad en su momento, 149 km de la vía pavimentada se encuentran deteriorados por el tipo de pavimento y por encontrarse al límite de su vida útil, además de la incidencia del tránsito pesado característico de la industria del petróleo y gas que predomina en la zona.

Extender el asfalto hasta Río Negro

Mientras esta obra está a punto de iniciar, Vialidad Neuquén ya está planificando la etapa siguiente a fin de extender el asfalto hasta el límite con Río Negro. Eso contribuirá a consolidar un corredor interprovincial junto a la Ruta Provincial Nº 57, en la comarca petrolera de Catriel.