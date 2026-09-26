"Te saco a recorrer mi provincia": la picante respuesta de Rolando Figueroa a Prat Gay

El economista aseguró que Vaca Muerta "no derrama" en las pymes ni en el comercio local. El mandatario le retrucó que no opine "desde el Obelisco".

: "Te saco a recorrer mi provincia": la picante respuesta de Figueroa a Prat Gay que bancó Milei

El gobernador Rolando Figueroa cruzó este sábado en las redes sociales al economista Alfonso Prat Gay después de que el ex ministro de Hacienda y Finanzas de la gestión de Mauricio Macri afirmara que la actividad vinculada a Vaca Muerta todavía no genera un derrame amplio en la provincia. Al mismo tiempo, el presidente Javier Milei compartió el mensaje del mandatario neuquino en sus redes sociales.

"Cómo estás, Alfonso Prat Gay, te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco. Te comparto un estudio de la Fundación Mediterránea", escribió Figueroa. Y remató con una invitación directa: "La próxima vez te saco a recorrer mi provincia ", señalando además que Neuquén logró resultados que otras administraciones no consiguieron "cuando tuvieron su oportunidad".

El cruce nació de una entrevista de Prat Gay en el stream Ahora Play, donde relató que había realizado una recorrida por pequeñas y medianas empresas y distintos sectores de la economía neuquina, aunque aclaró que no llegó hasta Añelo, la localidad en el corazón de Vaca Muerta. " Porque no derrama ni en Neuquén ", afirmó el economista. "Me tomé el trabajo de hacer una recorrida. El humor que yo me encontré no era un humor de una economía que estaba en franca expansión y la fiebre del oro negro y todo eso", describió.

Prat Gay reconoció que Neuquén fue "la única provincia en la que aumentó el empleo desde que asumió Milei", pero distinguió esa realidad de lo que percibió en su visita: "Sí, les está yendo muy bien a las operadoras. Pero de ahí para abajo, las pymes, bueno, ni hay que hablar; el comercio, la construcción un poco mejor". También aclaró los límites de su evaluación: "Por supuesto, es una muestra muy pequeña".

Figueroa respondió con el informe de la Fundación Mediterránea

Como respaldo de su respuesta, el gobernador Figueroa adjuntó un análisis de la Fundación Mediterránea sobre la economía neuquina.

El documento presentó a la provincia como "el caso más claro" de crecimiento que alcanza a distintas actividades y fue tajante en su diagnóstico: "Neuquén: derrame amplio".

El informe sostuvo que no solo mejoran los sectores de petróleo y gas, sino que "el resto de los bienes transables crecen incluso más" y que "los demás sectores de la economía provincial también avanzan".

Como estas @alfonsopratgay, te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido.

No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el obelisco. Te comparto un estudio de la @FMediterranea.



La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron… pic.twitter.com/ct2QWbVoLt — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 26, 2026

El posteo del mandatario provincial, que fue reposteado por Miei, disparó distintas reacciones y posiciones en las redes sociales, principalmente como muestra de apoyo a Figueroa y críticas al ex ministro en la época macrista.