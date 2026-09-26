El gobernador adelantó ante arquitectos locales los detalles de una obra clave para cambiar la forma de viajar en la región. ¿Cuándo se lanza la convocatoria y qué servicios sumará?

Aviones, trenes y hasta un shopping: el plan de Rolando Figueroa que busca transformar el aeropuerto

La Provincia prepara un concurso de proyectos para definir el centro de conexión que buscará integrar vuelos, trenes y colectivos. Así lo anticipó el gobernador Rolando Figueroa durante un balance de gestión que realizó ante el Colegio de Arquitectos de la ciudad de Neuquén.

Según indicó el mandatario, la convocatoria se realizará en menos de un mes y planteó también sumar un área comercial en el entorno del aeropuerto.

Figueroa convocó a los profesionales de la provincia a participar del diseño del nuevo nodo en línea con el anuncio realizado semanas atrás y que busca convertir al aeropuerto en un punto de conexión estratégico de la región.

“Nosotros creemos que hoy llegar a Neuquén en un avión es una aventura, como llegar a cada punto. Si uno es del valle, le cuesta muchísimo, si uno es del interior, también le cuesta mucho”, sostuvo.

Claudio Espinoza

Pasajeros en tránsito

El proyecto contempla una articulación que permita a quienes lleguen en avión continuar su viaje mediante trenes hacia distintos puntos del Valle, colectivos hacia localidades del interior y vehículos con conexión directa con el centro de Neuquén capital.

“Queremos unir tanto el transporte de pasajeros como el de trenes”, explicó Figueroa, quien señaló que la Provincia también mantiene conversaciones con actores vinculados al sistema ferroviario y destacó el trabajo que viene desarrollando Río Negro.

Por otra parte, el gobernador Rolando Figueroa planteó que el diseño incluirá la posibilidad de desarrollar un espacio comercial en el entorno del aeropuerto y no descartó “la posibilidad de tener un shopping”.

Durante el 122° aniversario de la ciudad de Neuquén, Figueroa había anticipado que trabaja en la licitación de un nuevo centro de conexión para el transporte. En línea con una estrategia más amplia de infraestructura y conectividad para una capital que el gobierno provincial viene impulsando en conjunto con el gobierno municipal.

“Para eso los queremos convocar, necesitamos de su conocimiento, necesitamos de su trabajo profesional”, expresó Figueroa al cierre de su presentación.

Hub integrado

“Va a ser mucho más importante, en donde va a partir el tren hacia distintos lugares; una terminal de colectivos para que se pueda viajar hasta Neuquén y de acá a distintos puntos. Quiere decir que vamos a tener un hub de transporte integrado”, añadió.

Vinculó el desarrollo de infraestructura con el crecimiento económico y demográfico que atraviesa la capital provincial. La obra pública ocupa un lugar central en la gestión de Figueroa, que reafirmó la inversión en rutas, agua, saneamiento, infraestructura educativa, salud, vivienda y obras destinadas a fortalecer las distintas localidades. Se trata de inversiones que forman parte de una planificación que busca acompañar el crecimiento poblacional y productivo de la provincia.

Durante la presentación de balance de los primeros 1.000 días de gestión que se realizó el pasado martes, Figueroa reafirmó el compromiso de utilizar los recursos de Vaca Muerta para generar nuevas actividades económicas y ampliar las posibilidades productivas de Neuquén.