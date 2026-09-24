Figueroa habló del estado en que recibió las comisarías de la provincia y destacó la prioridad para arreglarlas

Durante el informe de gestión que brindó este miércoles, el gobernador aseguró que encontró las dependencias policiales “totalmente abandonadas”.

Neuquén ampliará en un 184 por ciento las plazas en las carceles.

Este miércoles, el gobernador Rolando Figueroa brindó un informe de gestión donde abordó distintos puntos. El evento tuvo lugar en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén y fue allí donde el mandatario destacó , entre otras obras, que “ es una prioridad mejorar absolutamente todas las comisarías de la provincia ”.

Además, recordó que al inicio de su gestión se encontró con “las comisarías totalmente abandonadas”.

Durante su discurso, Figueroa remarcó que desde el Gobierno provincial se trabaja para “poner en condiciones todas” .

“Hemos arrancado con 10, pero queremos llegar absolutamente a todas”, indicó. “Hemos arrancado con 10, pero queremos llegar absolutamente a todas”, indicó.

La gestión provincial desarrolla un plan de inversión en 45 obras de infraestructura vinculadas a la seguridad, distribuidas en el territorio neuquino. En conjunto, contemplan más de 46.500 metros cuadrados de edificación.

Claudio Espinoza

Las obras previstas para las comisarías de Neuquén

El gobernador recordó que desde el inicio de su gestión “inauguramos la de Centenario, que estaba bastante abandonada, y estamos haciendo la comisaría de Alta Barda, que era muy solicitada”.

También recalcó el déficit de infraestructura que, según afirmó, encontró en diciembre de 2023. En el caso de las comisarías, sostuvo que “estaban todas totalmente abandonadas”.

Queremos poner en condiciones todas las comisarías de la provincia. Hemos arrancado con 10, pero queremos llegar absolutamente a todas”, aseveró.

Las intervenciones incluyen refacciones integrales, ampliaciones y adecuación de oficinas administrativas, además de la renovación de sanitarios y vestuarios. El programa también contempla mejoras en los alojamientos transitorios y la modernización de las redes de electricidad, gas, agua y cloacas.

A su vez, se prevén trabajos en sectores operativos y playones destinados al mantenimiento y resguardo de los móviles policiales. La puesta en marcha del programa responde a la decisión del Gobierno provincial de recuperar y poner en valor los edificios policiales.

Cámaras, móviles y equipamiento policial

Por otra parte, Figueroa destacó la inversión destinada a fortalecer la red de monitoreo de videoseguridad. Detalló que la provincia contaba con 622 cámaras en 2023 y que en 2025 llego a 2.040 cámaras operativas, lo que representa un aumento del 228%.

Además, anunció que el objetivo es alcanzar los 4.200 dispositivos el año próximo.

También se refirió a la adquisición de móviles policiales. Indicó que había 690 en 2023 y que durante 2026 se prevé llegar a 950 unidades incorporadas en tres años de gestión.

En cuanto al equipamiento, explicó que se invirtieron más de 5.500 millones de pesos en dispositivos de baja letalidad para la Policía.

“En armas menos letales, tenemos Taser, de las que hemos comprado 100, y Byrna, de las que hemos comprado 1.000 pistolas y 100 rifles”, indicó. Agregó que también se adquirieron 200 cámaras corporales. “En armas menos letales, tenemos Taser, de las que hemos comprado 100, y Byrna, de las que hemos comprado 1.000 pistolas y 100 rifles”, indicó. Agregó que también se adquirieron 200 cámaras corporales.

Nuevas plazas carcelarias para aliviar a las comisarías

Sobre la infraestructura penitenciaria, el gobernador señaló: “Las plazas carcelarias, cuando asumimos había 492. Estamos haciendo más de 910 plazas, con lo cual tenemos un incremento del 184 por ciento”.

Según detalló, las obras sumarán más de 38.000 metros cuadrados de nueva infraestructura carcelaria.

Figueroa vinculó esa ampliación con la situación de las dependencias policiales: “Esto va a alivianar mucho el trabajo de las comisarías, que están sumamente sobrecargadas de trabajo que no tendrían que estar haciendo”, finalizó.