Alerta roja en Neuquén: qué significa el aviso del SMN y cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió este miércoles una alerta roja para sectores de Neuquén , el nivel más alto y más infrecuente del sistema de avisos meteorológicos del organismo.

Su significado es preciso y su mensaje es directo: "Seguí instrucciones oficiales". No se trata de una advertencia preventiva, sino de una situación en la que se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.

El sistema de alertas del SMN tiene cuatro niveles. El verde indica tranquilidad: no se esperan fenómenos que impliquen riesgos. El amarillo advierte sobre posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El naranja señala fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medioambiente. Y el rojo —el más severo— implica que los fenómenos esperados tienen capacidad de generar emergencias o desastres reales. En ese nivel, la recomendación no es informarse ni prepararse, sino seguir activamente las instrucciones de las autoridades.

Para Neuquén, la alerta roja emitida este miércoles 23 de septiembre corresponde a lluvias abundantes y persistentes, con valores de precipitación acumulada de entre 80 y 120 milímetros, pudiendo alcanzar los 150 milímetros de manera localizada. En las zonas más elevadas de la cordillera no se descarta que la precipitación sea en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada. El área afectada se extiende por el sur de la provincia, con impacto directo en localidades como Villa Pehuenia, Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

Qué puede pasar con una alerta roja: inundaciones, cortes de rutas y deslizamientos

Las consecuencias concretas que habilita una alerta de este nivel son múltiples y pueden encadenarse. El aumento de las precipitaciones sobre suelos ya saturados por semanas de lluvias y nevadas previas puede generar el aumento ocasional de caudales y niveles en los cursos de agua de la zona. En terrenos con pendiente, ese mismo proceso puede disparar deslizamientos de tierra que afecten caminos, viviendas y accesos rurales.

En áreas urbanas, las lluvias de esta intensidad pueden provocar inundaciones repentinas y anegamientos temporales. Y en la red vial, el escenario contempla cortes de rutas y puentes tanto por el agua acumulada como por los deslizamientos o la presencia de nieve y hielo sobre la calzada. El paso internacional Pino Hachado ya fue cerrado preventivamente por Vialidad Nacional.

El noroeste y centro de Neuquén y el centro-oeste de Chubut permanecerán bajo alertas naranja y amarilla entre este miércoles por la tarde y el viernes al mediodía, lo que indica que la situación de riesgo se extiende más allá del foco principal de la alerta roja.

La recomendación de los organismos provinciales es clara: evitar circular durante el período de mayor intensidad del temporal, respetar las restricciones dispuestas desde las 18 de este miércoles y mantenerse informado a través de los canales oficiales. En emergencias, comunicarse al 911. El estado de las rutas puede consultarse en Vialidad Neuquén al teléfono 2942-572138.