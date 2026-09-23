El organismo brindó más detalles y asegura que, en al menos tres episodios distintos de la historia, hubo agua en otro planeta.

La NASA encuentra pruebas definitivas de agua en otro planeta y el hallazgo cambia lo que sabíamos sobre la vida

La NASA acaba de confirmar un hallazgo en los confines del espacio que podría reescribir los libros de ciencia : nuevas y sólidas evidencias de agua en otro planeta. El descubrimiento no solo desafía lo que sabíamos sobre las condiciones de ese lejano mundo, sino que reabre con más fuerza que nunca la pregunta más fascinante de la humanidad.

Desde el 18 de febrero de 2021, el rover -astromóvil- Perseverance explora otro planeta. Este ambicioso plan de la NASA -denominado misión Mars 2020- contempló que el Perseverance aterrizase en el cráter Jezero, un sitio elegido por su antiguo delta fluvial que podría conservar evidencias de vida microbiana pasada.

Recientemente, la NASA brindó más detalles sobre las exploraciones del rover, que indican que, en al menos tres episodios distintos, hubo agua en el planeta Rojo .

Según lo consignó la NASA, el rover Perseverance está recolectando muestras de núcleos de roca y regolito marcianos (roca fragmentada y suelo) para su posible recogida por una misión futura que las traería a la Tierra para un estudio detallado.

Desde el 18 de febrero de 2021, el rover -astromóvil- Perseverance explora el planeta Marte.

Las nuevas pruebas de agua que la NASA descubrió en Marte

La NASA informó que el rover Perseverance halló en el planeta Marte indicios de que un conjunto de rocas antiguas tuvo contacto con agua en al menos tres momentos distintos a lo largo de su historia.

El organismo estadounidense consignó que este hallazgo proviene de un análisis efectuado en la denominada Unidad Margen, zona geológica que bordea el interior del cráter Jezero y que fue explorada por el Perseverance a partir de septiembre de 2023.

El estudio, liderado por Candice Bedford, científica de la Universidad de Purdue, se publicó en la revista científica Communications Earth & Environment y fue destacado en el sitio oficial de la NASA.

“Si hay algo que he aprendido tras diez años trabajando con los vehículos de exploración de Marte, es que el planeta rojo constantemente nos depara sorpresas", afirmó Bedford.

La científica añadió que “espero que este trabajo ayude a replantear la visión que tienen los científicos sobre la historia del agua en el cráter Jezero y en todo Marte. En última instancia, confío en que contribuya a que los científicos planetarios reconstruyan la evolución del clima y la habitabilidad del Marte primitivo”.

En qué consiste el nuevo hallazgo de la NASA: ¿hay o hubo vida en Marte?

“Antes de llegar a la Unidad del Margen, la hipótesis principal -derivada de observaciones orbitales de la NASA- era que los carbonatos observados desde la órbita se habían formado por la interacción con el lago que existió en el cráter Jezero", afirmó Bedford.

La científica agregó que “ahora sabemos que este lugar se convirtió en una especie de encrucijada de sistemas acuosos. Los hallazgos en la Unidad del Margen son importantes porque el cráter Jezero se encuentra dentro de una de las mayores formaciones de carbonatos de Marte; por tanto, lo que aprendemos aquí trasciende los límites de este cráter".

El rover Perseverance halló en el planeta Marte indicios de que un conjunto de rocas antiguas tuvo contacto con agua en al menos tres momentos distintos a lo largo de su historia.

Eleni Ravanis, científica planetaria de la Universidad de Hawái en Mnoa y coautora del estudio, reveló que “algunas de las rocas de la Unidad Margen también contienen sílice. La transformación de olivino en carbonato puede dejar sílice como residuo, y observamos una mayor cantidad de esta sílice en las rocas que se encontraban por debajo del nivel del agua”.

La NASA subrayó que uno de los objetivos clave de la misión del Perseverance en Marte es la astrobiología, incluida la búsqueda de indicios de vida microbiana antigua. El rover caracteriza la geología y el clima pasado del planeta, además de recolectar y almacenar roca y regolito marcianos.