La U11 tendrá un nuevo pabellón de máxima seguridad: cuándo será la inauguración

La segunda etapa de ampliación sumará 26 celdas, 2700 cuadrados para la unidad de mayor seguridad y un sector para visitas. La tercera fase ampliará el sector de mediana seguridad.

El nuevo pabellón de máxima seguridad contará con 26 celdas y un sector de visitas con acceso independiente.

El gobierno de la Provincia del Neuquén anunció que el próximo mes se llevará adelante la inauguración del nuevo pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención N°11 . La segunda etapa sumará 2.700 metros cuadrados con capacidad para 26 celdas, cocina, oficinas de vigilancia, sector para visitas y un patio con 320 metros cuadrados.

El Gobernador Rolando Figueroa , la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini recorrieron el avance de los trabajos previstos para su puesta en funcionamiento a partir del mes de octubre. Se trata de una unidad de similares características al sector inaugurado en diciembre del año pasado.

Durante el recorrido, Figueroa destacó la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria para evitar que las personas privadas de su libertad permanezcan alojadas en dependencias policiales debido a la falta de espacio en las unidades de detención.

“Tener personas privadas de su libertad en las comisarías resiente el sistema carcelario y policial, por eso es prioritario contar con la infraestructura necesaria” expresó el gobernador.

El Gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini recorrieron el avance de los trabajos.

En ese sentido, Figueroa señaló el alcance de las obras en materia de seguridad y anticipó nuevas inversiones en equipamiento para la Policía. “Estamos superando los 40 mil metros cuadrados de infraestructura en seguridad, además del equipamiento y los móviles que vamos a entregar en los próximos días al personal policial” agregó el mandatario.

Obras de seguridad en la Meseta

El gobernador anunció que comenzarán obras en la meseta para garantizar la seguridad de los nuevos barrios de la localidad, ante la constante expansión de la capital neuquina. “Comenzaremos con obras por más de 10 mil metros cuadrados para seguridad, porque estamos haciendo lo que no se hacía para cubrir las necesidades de las y los neuquinos y estamos focalizados en poder lograrlo” indicó Figueroa.

El mandatario también se refirió al déficit de infraestructura que había al inicio de la gestión de gobierno. “Estamos contentos con el avance. Había una crisis de obras en educación con aulas tráiler que se han reducido, también reactivamos el hospital Norpatagónico, centro de salud para los barrios y obras para seguridad, entre otras” agregó.

Ampliarán la capacidad de la U11.

El nuevo pabellón contará con un sector para visitas

El nuevo pabellón tendrá capacidad para 26 celdas con sanitarios, un salón de día con cocina, una celda de aislamiento, pecera de vigilancia las 24 horas, una sala de monitoreo, equipos de ventilación y extracción de aire, una sala de racks y otra de máquinas. También contará con una sala de visitas con acceso independiente.

El establecimiento extenderá el anillo de circulación para permitir el tránsito de vehículo de traslado de detenidos, visitas y servicios, lo que incorpora un nuevo sector al funcionamiento general del establecimiento.

Como parte de las medidas de seguridad, todo el predio estará cerrado por dos murallas paralelas y cercos de cinco metros de altura.

La ampliación contará con un nuevo sector para visitas. Secretaría de Prensa y Comunicación

La segunda etapa construirá un pabellón de mediana seguridad

La ministra Bertoldi confirmó que la segunda etapa de la ampliación de la U11 estará terminada para su inauguración en octubre. “También estamos trabajando en la siguiente etapa para el pabellón de mediana seguridad. Se está invirtiendo fuertemente la ampliación de los sistemas carcelarios de la provincia”.

Por su parte, Nicolini celebró las nuevas obras en materia de seguridad y vinculó la situación penitenciaria que dejó la anterior gestión con la necesidad de ejecutar más obras de infraestructura carcelaria. “Con estas obras se da vuelta la realidad penitenciaria lamentable que encontramos al asumir la gestión y a partir de la ley de emergencia comenzamos un trabajo coordinado con la policía”.

La obra contará con un patio con 320 metros cuadrados.

El ministro agregó que el objetivo es avanzar hacia una solución definitiva en materia penitenciaria con obras que se desarrollan en Cutral Co, Zapala y diez comisarías en la provincia del Neuquén con el objetivo de que el personal policial pueda desarrollar su trabajo en mejores condiciones.

En ese sentido, la ampliación de la U11 está vinculada a las acciones desarrolladas por el gobierno de la provincia en materia de seguridad. Por esta razón, ejecutaron diferentes acciones para el fortalecimiento de la lucha contra el delito con la presencia policial en las calles, el equipamiento para el personal policial como las Taser 10 para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y reducir la posibilidad de daños graves.