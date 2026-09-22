Con 2,39 gramos de alcohol en sangre, incrustó su Hilux en una barbería llena de clientes

El conductor, un joven de 32 años, quedó imputado por lesiones leves y daño. Había un menor cortándose el pelo y una mamá con su niño. El dueño sufrió un corte en el ojo por la explosión de vidrios.

Quedó imputado el conductor alcoholizado que chocó la camioneta contra una peluquería.

El insólito y peligroso accidente que alteró la calma del sábado en Chos Malal tuvo como protagonista al alcohol. El conductor de una Toyota Hilux blanca modelo 2020, de 32 años y oriundo de la misma ciudad, intentó salir de donde estaba estacionado. Hizo marcha atrás, perdió el control y se incrustó de lleno contra la barbería.

Según confirmó a LM Neuquén el comisario Ramón Gutiérrez , jefe de Tránsito de Chos Malal, el hecho ocurrió este último sábado aproximadamente a las 13:30 en Olascoaga 20, casi 25 de Mayo, a una cuadra de la estación YPF (ACA) y frente al patio de la escuela 327, en pleno casco céntrico comercial.

“El chofer dio positivo en el control de alcoholemia con un resultado de 2,39 gramos de alcohol por litro de sangre. Posteriormente, el médico policial certificó que el conductor presentaba signos compatibles con un estado de embriaguez", confirmó Gutiérrez. "No sabemos todavía si le erró el cambio, se está peritando, pero más allá del alcohol, la maniobra fue en reversa", añadió.

De milagro, no hubo heridos de gravedad

Dentro del local, el momento fue de terror. Había varios clientes: un menor que se estaba cortando el pelo con sus padres y una mamá con su pequeño hijo. Por fortuna, no resultaron lesionados, solo asistidos en el hospital por el shock emocional.

El único herido fue el propio dueño de la barbería. "Con el estallido del vidrio, cuando explotó, saltó un vidrio y le pinchó el párpado derecho, el ojo derecho, pero no requirió sutura, fue una lesión leve de 0,5 milímetros, le hicieron limpieza nada más", detalló el jefe policial.

En la vereda, afortunadamente, no pasaba nadie en ese momento.

Los daños, en cambio, fueron totales: frente vidriado destruido, reja de seguridad retorcida y golpe contra la columna del local.

Imputado y camioneta secuestrada

El joven fue demorado en primera instancia. En horas de la tarde, luego de finalizar las diligencias judiciales y contravencionales, recuperó la libertad.

El fiscal del caso, Víctor Salgado, dispuso la notificación de la imputación por lesiones leves y daño, designación de abogado defensor e identificación.

La camioneta quedó secuestrada a disposición del Juzgado de Faltas por la alcoholemia y de la Justicia por el daño y a fines periciales.

Personal de Tránsito Chos Malal junto a Criminalística trabajó en el lugar con relevamiento de testigos y de cámaras de seguridad del sector, las cuales quedaron a disposición de la Fiscalía de turno para determinar la mecánica exacta.

Al concluir su balance sobre el operativo, Gutiérrez enfatizó el carácter "atípico" y extraordinario del suceso. El jefe de la fuerza policial subrayó la gravedad del escenario al manifestar que, por razones estrictamente fortuitas, el hecho no devino en una tragedia con heridos de gravedad o víctimas fatales.