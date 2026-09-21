El Gobierno de la Provincia de Neuquén advirtió sobre la circulación de llamadas y mensajes que solicitan datos personales para inscribirse al programa

Advierten sobre estafa en la que simulan ser del Emplea Neuquén

El Gobierno de la Provincia del Neuquén encendió las alarmas ante la detección de intentos de estafa que buscan quedarse con información privada de los vecinos. A través de un aviso preventivo, las autoridades pidieron a la comunidad extremar las precauciones para evitar caer en manos de personas malintencionadas que intentan aprovecharse de quienes buscan sumarse a las iniciativas laborales del Estado provincial.

La advertencia se emitió luego de que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano recibiera diversos reportes sobre una modalidad preocupante. Según informaron desde la cartera, se detectó a personas que se presentan falsamente como representantes o gestores de organismos oficiales.

Con el pretexto de colaborar para " completar el proceso de inscripción " en el programa Emplea Neuquén, estos supuestos agentes solicitan la entrega de datos personales y métodos de verificación de identidad.

Ante la gravedad de estos reportes, desde la Provincia salieron a aclarar de forma directa cómo funciona el sistema para llevar tranquilidad a los aspirantes.

La nueva estafa que realizan a través de mensajes de texto.

Desde Emplea Neuquén ratificaron la transparencia del proceso de inscripción

El trámite de registro en Emplea Neuquén es totalmente transparente y seguro, por lo que jamás se requieren códigos de validación, contraseñas ni el envío de documentación privada a través de llamadas, mensajes o contactos no oficiales, según informó el Gobierno de la Provincia por vías de comunicación oficiales.

En este sentido, la recomendación central para toda la población que dieron es tajante: no compartir bajo ninguna circunstancia códigos de autenticación, claves personales ni información sensible frente a este tipo de pedidos. Ningún empleado estatal o representante del programa tiene la atribución de exigir esa clase de datos para destrabar o finalizar una gestión.

Por último, para garantizar la seguridad de los trámites y despejar cualquier inquietud sobre la iniciativa, recordaron a la ciudadanía que las consultas o dudas deben realizarse de manera directa y exclusiva mediante los canales formales y las redes sociales verificadas del Gobierno de la Provincia del Neuquén y del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

Alerta por nueva estafa a través de SMS: cómo funciona el engaño para robar datos de las tarjetas

Una nueva estafa por SMS comenzó a circular en Argentina y busca engañar a los usuarios para obtener datos de sus tarjetas. Las compañías de telecomunicaciones que operan en el país emitieron advertencias ante una modalidad de fraude.

La maniobra se presenta como una comunicación legítima de programas de puntos, beneficios o promociones y advierte que el saldo acumulado estaría próximo a vencer.

La modalidad consiste en informar que el saldo acumulado está próximo a vencer y ofrecer distintas opciones para canjearlo por productos. El objetivo es llevar a la víctima a entregar información personal y financiera.

El engaño resulta especialmente difícil de detectar porque los mensajes pueden aparecer con el mismo remitente que utiliza habitualmente la compañía telefónica para enviar comunicaciones legítimas. Incluso pueden quedar dentro de la misma conversación de SMS del celular.