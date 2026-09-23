El Metrobús quedó totalmente renovado: 29 nuevos paradores y mayor seguridad para los usuarios

Durante cuatro meses la Municipalidad de Neuquén trabajó sobre este corredor para transformarlo y modernizarlo. Mauro Espinosa explicó los alcances de la obra.

El Metrobús quedó totalmente renovado con sus nuevas garitas. Durante cuatro meses la Municipalidad de Neuquén trabajó sobre este corredor para transformarlo y modernizarlo con el principal objetivo de brindar paradores más seguros y cómodos para todos los vecinos y vecinas que utilizan el transporte público a diario.

La inauguración se realizó en el parador de la calle Colón, uno de los puntos emblemáticos del Metrobús. Allí, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa , explicó los alcances de la obra: "Trabajamos en todo su recorrido, 12 kilómetros en total, 6 de ida y 6 de vuelta, con 29 paradores que han sido totalmente reconstruidos y puestos a punto con la identidad que tiene la Municipalidad de Neuquén respecto de sus espalderas, de sus techos y demás".

Según se informó oficialmente, los trabajos incluyeron la renovación y el reacondicionamiento completo de las estructuras , pintura general, instalación de nuevos paneles y la incorporación de iluminación LED para mejorar la seguridad y visibilidad de peatones y conductores.

“Estamos muy contentos porque es un aporte importantísimo para todo lo que es el sistema colectivo, fortalece el sistema de transporte y, obviamente, es en beneficio de los vecinos que eligen el sistema como su medio de movilidad", dijo y como dato llamativo contó que se trasladan por este corredor en colectivo 1.300.000 vecinos y vecinas al mes. Diariamente, transitan por esta traza las líneas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 25 y 26.

Espinosa subrayó también las mejoras en accesibilidad, “están a una altura donde la persona desciende directamente al suelo del parador”, dijo y contó que también se trabajó en los cruces de calles y los cruces peatonales, para que todos sean accesibles, “por ejemplo en el caso de este parador de la calle Colón que tiene un colegio enfrente, los chicos puedan transitar en estas esquinas tan importantes de nuestra ciudad en forma segura".

Consultados sobre el impacto de la obra en sus barrios, los vecinos coincidieron en destacar los beneficios de la renovación. El presidente del barrio Islas Malvinas, Juan Antiñir, resaltó la importancia del cambio: "En nuestro caso tenemos una escuela que es la 53, donde alberga muchísimos estudiantes, y de noche la 60, donde viene gente grande a estudiar, a terminar su secundaria. Y en tema invernal, llovía y con la garita como estaba, se mojaban todo".

Y en este marco hizo un pedido a la comunidad: “Le pido que no lo rompan, por favor. Hoy lo que lleva el Municipio hacia el barrio Islas Malvinas es buenísimo, y entre todos tenemos que cuidarlo".

Por su parte, la presidenta del barrio Villa Ceferino, Andrea Traipe, también celebró la obra: "Para nosotros es muy importante esto de que se hayan refaccionado las garitas, ahora está todo muy lindo y seguro”.