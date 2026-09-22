Huinganco se prepara para disfrutar una nueva temporada de tulipanes.

Desde el gobierno provincial y el municipio planifican una amplia agenda para atraer turistas al destino y disfrutar del nuevo atractivo local, conociendo además la producción y la identidad local.

Huinganco se prepara para recibir una temporada con el nuevo atractivo de los tulipanes . Se trata de una propuesta que integrará turismo, producción, naturaleza y cultura y se desarrollará en octubre.

Desde el gobierno provincial se acompañará la iniciativa a través de los ministerios de Economía, Producción e Industria y de Turismo y Recursos Naturales, que han planificado una agenda de actividades para visitantes y residentes.

La temporada de tulipanes constituye una oportunidad para dar a conocer el trabajo que se desarrolla durante todo el año en la localidad del Alto Neuquén . Por esa razón, quienes se acerquen el mes próximo a Huinganco podrán interiorizarse sobre la trayectoria de los viveros provinciales y el aporte que hace el vivero local a la construcción de la identidad productiva.

El Vivero Provincial tiene una historia vinculada a la producción forestal y a la repoblación con especies madereras. Con esa experiencia como punto de partida, actualmente se avanza en una diversificación de la producción, incorporando especies nativas destinadas al arbolado urbano, plantas aromáticas y otras variedades.

Esta transformación permite vincular la experiencia acumulada por los trabajadores del vivero con nuevos desafíos productivos y ambientales, como la recuperación y el fortalecimiento de la vegetación autóctona en los espacios urbanos.

El desarrollo de estas actividades cuenta con el acompañamiento de los equipos técnicos de la Secretaría de Producción e Industria, a cargo también del vivero provincial donde se plasma el proyecto, y del Centro PyME-ADENEU, que trabajan junto a productores y emprendedores para fortalecer las capacidades productivas y generar nuevas oportunidades vinculadas a la producción local.

A su vez, el municipio de Huinganco acompaña la iniciativa y la agenda de actividades, articulando acciones para que la temporada contribuya al desarrollo de la localidad y a la generación de movimiento para productores, artesanos y prestadores de servicios.

Huinganco sumará así durante octubre una propuesta que combina el paisaje de la floración con la posibilidad de conocer la producción local, recorrer el entorno, participar de experiencias vinculadas a la naturaleza y descubrir parte de la identidad del norte neuquino.

¿Cómo es el ciclo de producción?

Los tulipanes tienen una sola floración al año: en el hemisferio sur ocurre a mediados de octubre. La plantación de los bulbos se realiza en mayo y quedan en latencia durante el invierno. “A fines de la primavera la planta baja todas las reservas al bulbo y hacia fines de diciembre se realiza la cosecha de los bulbos, que luego son clasificados según su calibre”, explicó Núñez.

Durante la cosecha se levantan todos los bulbos y se los clasifica. Esto se debe a que los calibres con una circunferencia igual o menor a 10 centímetros se vuelven a plantar para volver a ‘engordar’ o aumentar su calibre para la próxima temporada. Es decir, que los bulbos de menor calibre pasan a conformar el stock de semilla para implantar en la siguiente temporada.

Por su parte, los bulbos a partir del calibre 11 o 12 se destinan a floración, que se venden en grandes centros urbanos para que ahí se les haga el forzado para vender tanto flor de corte como flor de maceta.