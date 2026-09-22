Un faro de hermandad: Minas-Ñuble, el sueño de un extinto intendente que vuelve a latir

Con 27 años de historia y una traza ya unida en 2023, el paso binacional es la alternativa de baja altura en la cordillera. Permitirá agilizar comercio, turismo y la vida social de dos pueblos hermanos separados por más de 50 años.

Hay cordilleras que separan y cordilleras que unen. Para el norte neuquino y la Región de Ñuble , Los Andes nunca fueron un muro, sino un punto de encuentro. Un lugar donde desde el siglo XIX se cruzaban arreos, se hacía trueque, se compartían costumbres, apellidos y fiestas. Esa memoria es la que hoy vuelve a tomar fuerza y a reposicionar al Paso Internacional Minas-Ñuble no como una promesa lejana, sino como una oportunidad latente, con todos los acuerdos, las ganas y la ocasión para concretarse.

Por un lado, la publicación del diario La Discusión de Chile del pasado 5 de septiembre, que puso en tapa el pedido de 21 asociaciones gremiales de Ñuble -desde la Cámara de Comercio de Chillán, la CChC, Agricultores, dueños de camiones y CorÑuble- que instan al gobierno chileno a priorizar el estudio de prefactibilidad. Lo definen como la mejor alternativa al colapsado Paso Los Libertadores: por su baja altura, su cercanía al eje Buenos Aires-San Antonio y a los puertos del Biobío, y su potencial para el intercambio agroindustrial, gas, petróleo y turismo.

Por el otro, la participación oficial de Las Ovejas en el Comité de Integración Binacional en Valdivia, encabezada por la intendenta Marisa Antiñir , junto a los secretarios Matías Guzmán Gómez y Sergio Nahuelquir .

Un reclamo que cruzó la cordillera

El reclamo chileno no es menor. Ya existe un estudio básico ejecutado entre 2022 y 2023, financiado por el MOP chileno con $200 millones, que analizó la conexión vial binacional. Ahora los gremios piden dar el siguiente paso: el estudio de prefactibilidad que permita proyectar aduanas, puentes modulares o tipo Bailey sobre los ríos Los Sauces y Las Truchas, y la presencia definitiva de SAG, PDI y Carabineros.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Chillán, en diálogo con La Discusión, lo resumió: su baja cota permite operar prácticamente todo el año, sin los cortes prolongados que sufre Libertadores. Es conectividad segura y previsibilidad logística.

El paso quedó en el acta final

Ese mismo empuje se tradujo en Valdivia (días 26 y 27 de agosto) en acuerdos concretos para el lado argentino, celebrados por la municipalidad de Las Ovejas.

El principal: la priorización del Paso Minas-Ñuble en el Acta Final del Comité, un avance fundamental para que pueda recibir inversiones de presupuestos nacionales.

El segundo: el compromiso de Vialidad provincial para avanzar con el mantenimiento de la Ruta Provincial 45 y la formulación de la norma legal que establece su traza definitiva hasta el hito en Laguna Vaca Lauquen. La intendenta de Las Ovejas, en este sentido, hizo extensivo un agradecimiento especial al presidente del organismo, José Dutsch, por el acompañamiento.

Y el tercero: el trabajo coordinado con la comuna hermana de San Fabián de Alico, liderada por su alcalde Cristofer Valdés, para fortalecer la presencia institucional en la zona de alta montaña.

"Logramos que el paso quede priorizado en el acta final. Es un faro que proyecta luz sobre nuevas rutas de integración, eliminando el aislamiento histórico. Hoy no estamos solos, 21 gremios chilenos piden lo mismo que nosotros. Y tenemos el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa que mantiene a Minas-Ñuble en agenda", señaló Antiñir en declaraciones a LMN.

Para la jefa comunal, el impacto va más allá de lo vial: "Actúa como un catalizador de desarrollo para territorios postergados. Reduce distancias, acelera la reactivación con empleo local, impulsa a pequeños productores y abre nuevos mercados para el microturismo. Es equidad territorial".

27 años abriendo camino

Nada de esto se entiende sin el nombre de Héctor Vicente Godoy, el fallecido intendente de Las Ovejas que convirtió a Minas-Ñuble en su gran sueño.

La historia formal comenzó en noviembre de 1999, cuando Godoy viajó por primera vez a San Fabián de Alico junto al profesor Eduardo Giuliani para reunirse con el alcalde Iván Contreras. Quería retomar una huella que existía hasta la década del 50, cuando funcionaban con aduana habilitada los pasos Lumabia, Vaca Lauquen -hoy Minas-Ñuble- y Epulauquen. Los conflictos limítrofes los cerraron y separaron por más de 50 años a comunidades hermanas.

Durante 23 años persiguió esa apertura. Con relevamientos a caballo, pernoctes en lugares inhóspitos y gestiones binacionales. El hito llegó en marzo de 2023, cuando Vialidad Provincial -Distrito Chos Malal- ejecutó la apertura de 14 kilómetros desde la ruta provincial 45 y logró unir la traza neuquina con la chilena ya terminada. Un año antes, el gobernador Omar Gutiérrez y autoridades chilenas habían colocado banderas en el hito.

El 31 de marzo de 2023, en la inauguración, Godoy dijo: "La posibilidad de habilitar en forma definitiva este paso nos podrá permitir un intercambio comercial y fomentar ampliamente la actividad turística entre Argentina y Chile, de igual manera que ocurría en tiempos pasados".

Sus colaboradores siempre lo definieron como un "Político 24/7", hábil, lector, observador. "Fue un proyecto de varias personas, entre ellos Waldo Medel y Rodolfo Giuliani, que obviamente lideró Vicente. Buscaba el desarrollo de Las Ovejas, reviviendo lazos que se cortaron", recordó Marcos González, realizador audiovisual de Andacollo.

Hoy, ese camino que él abrió a medias espera que se complete la otra mitad: la decisión política definitiva, los complejos fronterizos y la apertura turística de enero a marzo.

El faro está encendido. De un lado, los gremios. Del otro, Las Ovejas. En el medio, una cordillera que pide dejar de ser frontera para volver a ser puente.