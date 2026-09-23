La agenda cultural del fin de semana llega con cuatro oportunidades para disfrutar de espectáculos en Neuquén y Cipolletti.

Música y humor: llega un fin de semana con grandes espectáculos en el Alto Valle.

El Alto Valle tendrá un fin de semana cargado de espectáculos y con propuestas para todos los gustos. Entre el jueves y el sábado, artistas de reconocida trayectoria pasarán por escenarios de Neuquén y Cipolletti con conciertos y una propuesta de humor.

La agenda tendrá una particularidad: algunos de los espectáculos tendrán doble presentación, con funciones en ambas ciudades. La primera cita será este jueves y la programación continuará durante todo el fin de semana.

Elena Roger será la encargada de abrir esta agenda el jueves 24 de septiembre a las 21, cuando se presente en el Complejo Cultural Cipolletti.

La artista llegará acompañada por el pianista Nicolás Guerschberg para ofrecer un concierto íntimo, en el marco de su Tour 2026 Argentina. El repertorio recorrerá diferentes momentos de su carrera e incluirá canciones como “No llores por mí, Argentina”, “Je ne regrette rien”, “La vie en rose”, “Te quiero”, “Parole”, “Loving you” y “Balada para un loco”, entre otras.

Roger es una de las artistas argentinas con mayor trayectoria en el teatro musical y desarrolló además una importante carrera como cantante y actriz. Su recorrido internacional tuvo uno de sus momentos más destacados en 2006, cuando fue seleccionada por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice para interpretar a Eva Perón en Evita, en Londres.

También llegó a Broadway y compartió escenario con Ricky Martin. A lo largo de su carrera protagonizó obras como Piaf, Passion y Mina… che cosa sei?!?, además de recibir reconocimientos por su trabajo.

Pero la visita al Alto Valle tendrá una segunda oportunidad para verla en escena. El viernes 25 de septiembre a las 21, Elena Roger se presentará también en Neuquén, en el Teatro Español. Las entradas para el concierto pueden adquirirse a través Entradauno.com.

Jairo vuelve con una historia que lleva cinco décadas

La música continuará el jueves 24 de septiembre a las 21, en el Cine Teatro Español, con la presentación de Jairo, quien llegará con su espectáculo vinculado al proyecto 50 Años de Música.

El cantante celebra así una trayectoria que comenzó hace medio siglo y que quedó marcada por canciones que atravesaron generaciones. El proyecto reúne temas importantes de su carrera y suma colaboraciones con artistas de diferentes estilos y generaciones. Entre ellas aparecen Eruca Sativa, Abel Pintos y Luciano Pereyra, además de otros nombres de la música argentina.

La historia de este proyecto comenzó a tomar forma en 2020, cuando Jairo había preparado un gran concierto en el Teatro Colón para celebrar sus 50 años con la música. La pandemia modificó los planes y obligó a replantear la gira.

Finalmente, el trabajo pudo avanzar junto a Lito Vitale y se transformó en un álbum que reúne distintas etapas de su recorrido. Jairo comenzó su carrera discográfica con Emociones, publicado en España en 1970. Desde entonces grabó cerca de 800 canciones, trabajó en distintos idiomas y compartió proyectos con importantes figuras de la música y la literatura.

El proyecto también contempla una segunda parte que ya se encuentra en proceso creativo.

Las entradas pueden adquirirse en Ticketway o en Juguetería Flipper.

El humor se prepara para dos noches de escenario

El viernes también será una noche especial para los amantes del humor. Charo López y Noelia Custodio presentarán Qué Olor, el espectáculo inspirado en el programa de streaming que comparten. La propuesta combina humor, improvisación y participación del público, con el estilo que caracteriza a ambas artistas.

Noelia Custodio es comediante, actriz y creadora de contenidos. A lo largo de su trayectoria, participó en distintos proyectos de stand-up, radio, televisión y streaming, mientras que Charo López construyó una carrera vinculada al teatro, la actuación, la música y el humor.

Las dos artistas comparten actualmente Qué Olor, una propuesta que ahora trasladan al escenario para encontrarse cara a cara con el público.

La primera función será el viernes 25 de septiembre a las 21 en el Casino Magic Neuquén. Pero quienes no puedan asistir el viernes en Neuquén tendrán una segunda oportunidad: el sábado 26 de septiembre a las 21, Qué Olor se presentará en el Complejo Cultural Cipolletti. Las entradas pueden adquirirse en Entradauno.com.

Así, Neuquén y Cipolletti tendrán una agenda con música, teatro y humor, con artistas que llegarán al Alto Valle para ofrecer distintas propuestas y varias oportunidades para disfrutar de sus espectáculos.