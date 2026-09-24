Un micro se convirtió en una trampa mortal tras la explosión del aire acondicionado: murieron nueve personas

El vehículo circulaba de noche con 35 pasajeros a bordo. Las autoridades informaron oficialmente las causas del incendio.

El micro realizaba un recorrido nocturno por la India con 35 personas a bordo.

Un micro turístico de larga distancia que transportaba a 35 pasajeros se incendió de manera repentina durante la noche en la región de Uttar Pradesh , en el norte de India . A raíz de las impresionantes llamas, el vehículo se transformó en una trampa mortal y al menos nueve personas murieron calcinadas , mientras que numerosas personas resultaron heridas.

El trágico episodio se desencadenó cuando el ómnibus circulaba por la autopista Yamuna , realizando un recorrido nocturno que conectaba las localidades de Noida y Mahoba, en la zona de Bundelkhand .

La gran mayoría de los viajeros se encontraba durmiendo en las literas del micro al momento en que se desató el foco ígneo, lo que dificultó la capacidad de reacción inmediata ante la emergencia.

Los sobrevivientes intentaron escapar arrojándose por las ventanas o empujándose en los pasillos para alcanzar las salidas antes de que el vehículo quedara completamente destruido, aunque algunos de ellos no lograron salir.

De acuerdo con el informe oficial emitido por la policía local, el fuego se originó tras una falla técnica. “El incendio se produjo después de que una chispa o explosión en el aire acondicionado del autobús provocara que el aceite lubricante del motor se incendiara, lo que permitió que las llamas se propagaran rápidamente”, indicó el comunicado policial.

La búsqueda del chofer del micro

Tras las alertas emitidas por automovilistas y vecinos, dotaciones completas de bomberos y personal de la comisaría de Jewar arribaron al lugar para extinguir las llamas y asistir a los heridos.

Imágenes del colectivo envuelto en fuego al costado de la ruta se propagaron rápidamente en las redes sociales y dieron cuenta de la magnitud del hecho.

La fiscalía interviniente confirmó la presentación formal de una denuncia penal y ordenó la detención inmediata del conductor y del cobrador del transporte para determinar responsabilidades penales en el mantenimiento y la habilitación del micro.

Anunciaron una compensación para las familias de las víctimas

El primer ministro indio, Narendra Modi, dispuso la asignación de una indemnización de 2 lakh de rupias para cada una de las familias de los nueve fallecidos a través del Fondo Nacional de Ayuda del Primer Ministro, además de un subsidio de 50 000 rupias destinado a cada uno de los heridos.

En sintonía con estas medidas, el ministro principal Yogi Adityanath evaluó los daños, ordenó la cobertura médica integral para los sobrevivientes y oficializó un fondo compensatorio equivalente para los damnificados.

"La escena era caótica": el testimonio de los sobrevivientes

Los crudos relatos de quienes lograron sobrevivir permitieron reconstruir los instantes críticos en el interior del vehículo, mientras las llamas lo consumían.

“Estaba dormido cuando alguien golpeó la puerta. Al despertar, ya había una multitud enorme. No recogí mis pertenencias; ni siquiera me puse los zapatos. Simplemente agarré mi teléfono y salí. Había tanta gente que se empujaban”, repasó uno de los pasajeros rescatados, que despertó por el peligro inminente.

En diálogo con medios locales, aseguró: “Me empujaron de un lado a otro, y al final alguien me sacó. No recuerdo nada más. Estaba todo lleno de humo; la escena era caótica y salir fue extremadamente difícil”.

Greater Noida, Uttar Pradesh: A double-decker bus caught fire on the Yamuna Expressway in Jewar, with over 30 passengers onboard and nine people, including a woman, reportedly burnt alive. Rescue operations are underway pic.twitter.com/OrOuF7uwd4 — IANS (@ians_india) September 24, 2026

En la misma línea, una pasajera que logró escapar con vida de las llamas describió las condiciones extremas de visibilidad y asfixia dentro del habitáculo.

“Había tanto humo que no se veía nada; la gente se estaba asfixiando dentro. Muy pocos lograron escapar, solo los que pudieron abrirse paso entre los empujones... Mucha gente perdió la vida... Había bastantes personas detrás de mí que probablemente no pudieron salir, ya que yo misma salí bastante tarde”, dijo la mujer.

Los testimonios de los pobladores de la zona también reflejaron la dimensión del incendio del micro. Baba Durjan, residente de un pueblo situado a menos de un kilómetro del lugar del hecho, relató: “Vi que el autobús estaba en llamas desde la azotea. Llegué al lugar en solo 10 minutos…”.

“En 10 minutos, al menos 3.000 a 4.000 personas se habían reunido aquí. En los siguientes 10 a 20 minutos, llegó la policía, junto con los bomberos y otros servicios de emergencia”, indicó.