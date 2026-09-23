Quién era el empresario y amigo de famoso futbolista que murió en un accidente de helicóptero

El hombre murió junto a un cantante y director de cine. La aeronave fue encontrada tras un operativo de búsqueda en un sector de difícil acceso.

El operativo de búsqueda se concentró en la Serra de Santa Catarina , donde los equipos de emergencia trabajaron para localizar la aeronave.

Un helicóptero en el que viajaban un famoso cantante y un empresario fue encontrado en Brasil , luego de desaparecer durante un vuelo. La aeronave fue localizada en una zona boscosa y de difícil acceso, donde también fueron hallados los cuerpos de los ocupantes, lo que confirmó el desenlace fatal .

El operativo de búsqueda se concentró en la Serra de Santa Catarina , donde los equipos de emergencia trabajaron para localizar la aeronave. Las autoridades confirmaron que los cinco ocupantes, entre ellos el piloto y el copiloto, murieron en el accidente.

Según la información difundida por la prensa local, en el helicóptero viajaban el cantante brasileño Rick , el empresario Bruno Avelar y el director de cine Paulo Soares . Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes .

La muerte del empresario Avelar causó gran conmoción. En redes sociales su esposa, Livia Avelar, dejó un sentido mensaje para su marido, con quien se había casado hace un mes. "Esta es sin duda la mayor tristeza que sentí en la vida. Todavía no logro entender, explicar o pensar que ya no te tendré a mi lado. Fuiste mi mayor regalo y, aunque fue poco tiempo, vivimos los mejores días de nuestras vidas".

Aunque la pareja se había casado el pasado 4 de agosto, Livia destacó el aprendizaje que tuvo en esta relación: "Aprendí tanto con vos. Y cómo me gustaría haber aprendido más. La vida es realmente un suspiro, y será muy difícil convivir con tu ausencia, porque tu presencia llenaba cada espacio de nuestra casa".

La mujer, reconocida periodista de Brasil, también dijo encontrar consuelo en la fe: "Mi consuelo hoy es que estás en la eternidad en los brazos del padre. Te amo eternamente. ¡Gracias, mil veces gracias!". Cerró su mensaje con una última declaración: "Por siempre con vos…".

Quién era Bruno Avelar, el íntimo amigo y socio de Neymar Jr

El empresario de 41 años había desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la mentoría y las relaciones corporativas. Muy cercano al jugador de fútbol Neymar, el empresario solía ser el presentador oficial de las subastas benéficas promovidas por el "Instituto Projecto Neymar Jr", como ocurrió en 2024.

La cercanía del empresario a la familia del futbolista quedó claramente reflejada en distintas reuniones y eventos a los que se les pudo ver acudiendo juntos.

En el año 2025, Neymar Jr. se asoció gracias a Avelar a la academia IronBerg, una reconocida cadena de gimnasios brasileña. Así mismo, el empresario fue el creador de The Power of Networking, un programa que buscaba generar relaciones entre distintos emprendedores y oportunidades de negocio.

Al conocerse su muerte, el jugador brasileño se despidió de su amigo con un breve video publicado en sus historias de Instagram. En él se podía leer el texto: "En el momento en que pude regresar a Brasil, me ayudaste muchísimo... gracias. Descansa en paz".

Qué se sabe del trágico accidente de helicóptero

El helicóptero había despegado de Porto Belo, en la costa norte de Santa Catarina, con destino a São Joaquim, en la región de Serra, pero no llegó a su destino. Un Bell 430 fabricado en 2001, tenía capacidad para un piloto y siete pasajeros.

Según la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), la nave estaba habilitada y con la certificación vigente hasta agosto de 2027. Cuando se conoció que no había llegado a destino, se encendieron todas las alarmas.

La búsqueda movilizó a alrededor de 40 bomberos, más de diez vehículos, dos perros especializados en búsqueda y rescate y drones equipados con tecnología térmica. Las condiciones climáticas complicaron las tareas, con neblina, lluvias, fuertes vientos y alertas por granizo en diferentes sectores de la región.

Luego de varias horas, la aeronave fue localizada alrededor del mediodía del martes por el Cuerpo de Bomberos Militares de Santa Catarina (CBMSC). Las imágenes difundidas posteriormente mostraron los restos de la aeronave en la Serra de Santa Catarina.