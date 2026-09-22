Figueroa realizó un balance de sus 1000 días de gobierno con eje en el orden financiero y las obras

Hizo un resumen de la provincia que recibió y las proyecciones a 2030, tanto desde el punto de vista económico como en materia de infraestructura. También dio detalles de su próximo viaje a Europa en busca de más inversiones.

El gobernador Rolando Figueroa presentó este martes un balance de sus mil días de gestión al frente de la provincia de Neuquén , a través de un minucioso repaso de las principales acciones realizadas, con la mira puesta en los que será el 2030.

En el auditorio de Casa de Gobierno , y con la presencia de todo su gabinete de ministros, el mandatario neuquino comenzó su alocución haciendo referencia a la provincia que recibió y sus deudas, en dos planos: la financiera y de infraestructura.

“Venimos de una deuda financiera que ocupaba el 83 por ciento de los ingresos de un año. Quiere decir que casi la totalidad de un año del presupuesto en Neuquén era deuda, y donde el 55% de esos compromisos eran tomados para gastos corrientes”, indicó Figueroa con relación a la situación financiera recibida de la gestión anterior.

También señaló que, en materia de “oportunidades”, la provincia no tenía un solo alumno becado y reiteró que la deuda en infraestructura era del orden de los 4 mil millones de dólares, que hoy se está saldando con la construcción de rutas, escuelas, además de redes de agua y gas.

Claudio Espinoza

“Y había una deuda moral muy importante, donde mucha gente no creía en las instituciones”, dijo y destacó medidas como el achique de la planta política del estado en un 87 por ciento, la eliminación de las jubilaciones de privilegio y la auditoría sobre los planes sociales, que posibilitó bajar de 30 mil a 12 mil esas prestaciones.

Ingresos e inversión

Figueroa hizo mucho hincapié que lo que surge de la actividad hidrocarburífera hoy se invierte en obras que eran impostergables, tema que fue acompañado por la presentación de un video institucional con testimonios de distintos vecinos del interior de la provincia, dando cuenta de esto.

El gobernador puso el acento en el porcentaje que, por ejemplo, le queda a Neuquén por cada barril de petróleo que se produce. Recalcó que sólo el 13 por ciento queda en la provincia, mientras que el estado nacional se lleva el 17% y al resto de las jurisdicciones del país le transfieren el 10 a “cero costo”, contrario, apuntó Figueroa, a lo que hace Neuquén.

Claudio Espinoza

“Todo lo que ingresa a la provincia lo invertimos, para que esto siga generando, porque sin sustentabilidad social, en realidad, no se puede hacer absolutamente nada”, afirmó el gobernador.

En este sentido, resaltó las inversiones en seguridad, hospitales y edificios escolares, con una partida para Educación que representa el 35 por ciento del presupuesto total de la provincia.

Equilibrio financiero y superávit

Figueroa destacó que hoy Neuquén no toma deuda para gastos corrientes, que el 2025 terminó con superávit financiero y que eso también va a ocurrir en este ejercicio, el cual cerrará con un el 52 por ciento de la deuda amortizada.

Además, advirtió que hacia 2030 esa ecuación será del 17%. “No incrementamos la deuda respecto de que tomamos. Eso es fundamental”, dijo Figueroa, quien valoró también la adhesión al RIGI, por el cual, reiteró, se perderá algo de ingresos por coparticipación (a partir de los beneficios impositivos otorgados) pero se ganará mucho más por las inversiones que llegarán.

Claudio Espinoza

Y puso también como ejemplo la ley para el GNL que aprobó la Legislatura de Neuquén. “Es una legislación acorde a las regalías móviles que necesita el GNL, porque tiene márgenes muy ajustados. Vamos haciendo la tarea indicada, porque todo esto no es un desafío sectorial, ni de un partido político, sino que para nosotros es un desafío generacional”, indicó Figueroa.

Viaje a Francia

El gobernador dio detalles de lo que será el viaje a Francia a fin de este mes, para participar, junto al presidente Javier Milei y otros gobernadores, de la Argentina Week en París, en una nueva misión destinada a promover oportunidades de inversión y proyectos productivos del país ante empresarios y potenciales inversores europeos.

Figueroa dijo que antes de este evento irá a España, donde visitarán una empresa de medios de esquí, con el objetivo de poner en valor otros centros de nieve dentro de la provincia.

Señaló que después la provincia de Neuquén tendrá un lugar prioritario para exponer en la Oil&Gas, para ver las perspectivas en cuanto a la venta al mercado europeo de GNL.

Y también otros temas vinculados con el RIGI. Uno de Pluspetrol con GyP y otro acuerdo con PAE, además de una negociación que se iniciará con la empresa Total.