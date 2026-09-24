“Para mí estaba claro que había algo más grande bajo tierra”, aseguró el coleccionista que protagonizó un hallazgo histórico.

El tesoroes el mayor de la época de Adriano encontrado en Alemania.

Un aficionado a la detección de metales fue protagonista de un hallazgo histórico. Salió a buscar metales y encontró un tesoro sin precedentes de hace casi 2.000 años.

El protagonista del hallazgo es Oliver Riedl , un hombre de 52 años que contaba con autorización para recorrer el terreno con su detector. En octubre de 2025 encontró un primer denario y continuó revisando la zona hasta reunir 15 monedas. El aparato, sin embargo, seguía marcando la presencia de metales.

“Para mí estaba claro que había algo más grande bajo tierra”, recordó Riedl. Ante la posibilidad de dañar el tesoro, dejó de excavar y avisó al organismo de patrimonio de Renania, que envió un equipo especializado.

Fue así que finalmente encontró 934 monedas romanas de plata en un campo de Wesseling, cerca de Colonia, en Alemania. El conjunto pesa 3,1 kilos, permaneció enterrado durante casi 1.900 años y fue reconocido como el mayor tesoro de la época del emperador Adriano descubierto en ese país.

Oliver Riedl encontró el tesoro con su detector de metales y avisó a las autoridades después de extraer 15 monedas. (Foto: Jan-Oliver Nickel/Kölner Stadt-Anzeiger)

Las monedas estaban concentradas dentro de un bloque de tierra que fue trasladado al laboratorio del Museo Estatal de Bonn.

Junto a los denarios aparecieron fragmentos de un recipiente de cerámica y restos de paja. La pieza más antigua fue acuñada en el año 148 antes de Cristo, durante la República romana. Cuando alguien la escondió junto al resto del dinero ya tenía más de 270 años, aunque todavía conservaba su validez.

La moneda más reciente corresponde a los años 124 o 125, durante el gobierno de Adriano. La mayoría, de todos modos, pertenece al período de los emperadores flavios, entre los años 69 y 96.

Por esa combinación, los especialistas consideran que el dinero comenzó a reunirse alrededor del año 100 y fue enterrado varias décadas más tarde. Se trata del quinto tesoro más grande de ese período encontrado hasta ahora en el mundo.

La fortuna que había bajo la tierra

El valor del hallazgo resulta difícil de trasladar al dinero actual. En aquella época, un soldado romano cobraba cerca de 300 denarios por año, pero aproximadamente la mitad quedaba retenida para pagar alimentos y equipamiento.

Según los cálculos de los investigadores, un legionario habría necesitado guardar durante seis años todo el dinero que le quedaba disponible para reunir una suma semejante. Otra comparación presentada por los arqueólogos indica que con los 934 denarios podían comprarse alrededor de 7.500 litros de cerveza.

El valor de la plata supera actualmente los 6.000 euros, aunque la importancia histórica del conjunto es mucho mayor. Las monedas permiten estudiar la circulación del dinero, la duración de cada emisión y los vínculos económicos existentes en una región controlada por Roma.

“Esto no se encuentra todos los días. Es algo muy especial”, afirmó Riedl, quien aseguró que su prioridad era preservar el descubrimiento. De acuerdo con la legislación alemana, las monedas quedaron bajo propiedad del estado de Renania del Norte-Westfalia y el aficionado recibirá una recompensa.

Los investigadores creen que el propietario escondió el dinero para mantenerlo protegido, ya que en ese período no existían bancos como los actuales. La gran incógnita es por qué jamás volvió a buscar su fortuna enterrada.

Una de las hipótesis plantea que el dueño murió antes de recuperarla y no alcanzó a contarle a nadie dónde estaba. A unos 250 o 300 metros del campo existió una villa rustica, una explotación rural romana que podría guardar relación con el tesoro, aunque todavía no hay pruebas suficientes para vincular ambos sitios.