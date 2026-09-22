Impresionante hallazgo en Argentina: el colmillo de un mastodonte de 500 mil años

Se trata del colmillo más grande hasta ahora. El anterior récord fue en el 2006.

Un colmillo completo , de tamaño excepcional, perteneciente a un mastodonte (Notiomastodon platensis) que vivió hace unos 500 mil años , fue hallado en San Pedro, provincia de Buenos Aires, por el equipo de expertos del Museo Paleontológico "Fray Manuel de Torres".

Se trata de la defensa o “colmillo” de un ejemplar de dicha especie, el más grande publicado hasta el momento en Sudamérica , según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El Grupo Conservacionista de Fósiles del museo presentó la pieza hallada en la Estancia “El Silencio” de la familia Fossatti, en la zona de Bajo del Tala , partido de San Pedro.

Allí existe un sector de barrancas formadas por la acumulación de sedimentos durante el Pleistoceno medio a superior; y fue en una capa de unos 500 mil años de antigüedad, donde se encontró el enorme colmillo.

El colmillo o "defensa" presenta una notable robustez, según explicaron desde el Museo de San Pedro. Con un diámetro en su base de unos 20 centímetros y un largo total de 2,34 metros, se convirtió en una de las piezas más extraordinarias del patrimonio paleontológico de la región y un ejemplar excepcional dentro del registro sudamericano publicado de los proboscídeos.

La gigantesca defensa perteneció a un ejemplar que habitó la región durante el Pleistoceno medio a superior, se encuentra completa y con grado de preservación muy bueno.

De esa manera, constituye la mayor defensa completa de mastodonte sudamericano documentada hasta hoy, superando incluso una referencia de 1876 vinculada a Florentino Ameghino, que menciona una defensa de 2,05 metros.

Con este hallazgo, el Museo Paleontológico de San Pedro supera su propio récord, ya que posee en su colección, un colmillo de 2,26 metros de longitud hallado en 2006.

“En ninguno de los países sudamericanos donde está documentado Notiomastodon platensis, incluyendo sus diferentes nombres históricos, existe una defensa documentada de estas características. Solo en Colombia existe mención de una defensa de 1,86 metros de largo; una medida todavía muy inferior a la hallada en San Pedro”, aseguró José Luis Aguilar, Director del museo y uno de los integrantes del equipo que hizo el descubrimiento.

Encuentran los huevos fosilizados de los dinosaurios más grandes del mundo

Los dinosaurios más grandes que jamás hayan existido eran capaces de reproducirse en latitudes altas —es decir, regiones alejadas del ecuador— y desarrollaron una estrategia ingeniosa para mantener calientes sus huevos. Así lo reveló un estudio realizado sobre un conjunto de huevos de titanosaurio desenterrados en Argentina.

La mayoría de los huevos y fragmentos de cáscara de titanosaurio, al igual que los de otros dinosaurios, se han encontrado en regiones de latitudes más bajas, más cercanas al ecuador, donde las temperaturas más cálidas habrían facilitado la incubación.

Los científicos creen que estos gigantes herbívoros de cuello largo y cerebro pequeño —miembros de un grupo conocido como saurópodos— vivían en manadas y posiblemente migraban largas distancias, anidando en el mismo lugar durante milenios.

“Sabemos que se han encontrado sus huesos en lugares tan al sur como la Antártida y el sur de Argentina, y tan al norte como Mongolia y Texas”, afirmó Darla Zelenitsky a CNN, paleontóloga y profesora asociada de la Universidad de Calgary, en Alberta. Zelenitsky es una de las autoras principales de la nueva investigación, publicada este martes en la revista Royal Society Open Science.

“Claramente pasaban tiempo en zonas de latitudes más altas, pero hasta ahora no se sabía si también anidaban allí”, añadió Zelenitsky.

A diferencia de algunas especies de dinosaurios más pequeños y de las aves actuales, los paleontólogos están bastante seguros de que los titanosaurios no incubaban sus propios huevos. Su enorme tamaño “habría convertido el nido en una tortilla gigante”, comentó Zelenitsky por correo electrónico.