ANMAT autorizó una nueva dosis de una inyección para tratar la obesidad: qué beneficios tiene

La nueva presentación amplía las alternativas disponibles para adultos con obesidad y permite ajustar el tratamiento según los objetivos de cada paciente.

La nueva dosis aprobada por ANMAT favorece el descenso de peso en pacientes con obesidad.

Wegovy suma una nueva dosis en Argentina luego de que la ANMAT autorizara una presentación de mayor concentración de este medicamento utilizado para el tratamiento de la obesidad . La medida incorpora una nueva alternativa al esquema terapéutico disponible en el país.

La autorización representa una ampliación de las opciones para el abordaje de la obesidad . La posibilidad de contar con distintas dosis permite ajustar la estrategia de acuerdo con la respuesta y los objetivos establecidos para cada paciente.

La nueva presentación corresponde a Wegovy 7,2 mg de semaglutida , de aplicación semanal, y está indicada para adultos con obesidad, con o sin diabetes tipo 2.

Hasta el momento, Wegovy contaba con dosis de mantenimiento de hasta 2,4 mg. La nueva autorización permite utilizar una dosis semanal de 7,2 mg mediante las presentaciones actualmente disponibles, sin necesidad de incorporar un nuevo dispositivo para su administración.

Wegovy promete reducir hasta un 20% del peso corporal con una aplicación semanal.

La semaglutida pertenece al grupo de medicamentos denominados agonistas del receptor GLP-1. Wegovy se administra una vez por semana y está indicado como complemento de una alimentación con reducción de calorías y un aumento de la actividad física para el control del peso en adultos con obesidad o con sobrepeso asociado a al menos una comorbilidad relacionada con el peso.

La indicación aprobada por ANMAT también contempla a adolescentes de 12 años o más con obesidad y un peso corporal superior a 60 kilogramos, de acuerdo con la información para prescribir correspondiente al medicamento.

Qué cambia con la nueva dosis de semaglutida

La aprobación de la dosis de 7,2 mg incorpora una alternativa para los adultos con obesidad que reciben tratamiento con semaglutida. La modificación permite que los profesionales de la salud dispongan de un rango de dosis más amplio para adaptar el tratamiento según la evolución de cada persona.

"La obesidad requiere un abordaje individualizado. No todas las personas parten de la misma situación ni responden de igual manera al tratamiento. Contar con una nueva alternativa permite adaptar mejor la estrategia terapéutica a la realidad de cada paciente", señaló Natalia Pugnaloni, directora de Asuntos Médicos, Regulatorios y Calidad de Novo.

La utilización de una dosis diferente debe formar parte de un esquema de tratamiento indicado y supervisado por un profesional de la salud. La titulación de la semaglutida se realiza de manera progresiva y las modificaciones dependen de la respuesta y tolerancia de cada paciente.

La nueva dosis fue autorizada a partir de la evidencia obtenida en los estudios STEP UP y STEP UP diabetes, que analizaron el uso semanal de semaglutida 7,2 mg en adultos con obesidad, junto con intervenciones vinculadas al estilo de vida.

Qué mostraron los estudios STEP UP

Los ensayos clínicos incluyeron a 1.407 adultos con obesidad sin diabetes tipo 2 y a 514 adultos con obesidad y diabetes tipo 2. En ambos casos se evaluó el tratamiento con semaglutida 7,2 mg administrada una vez por semana, acompañado por medidas relacionadas con alimentación y actividad física.

En el grupo de personas con obesidad sin diabetes tipo 2, los resultados mostraron una reducción promedio del peso corporal cercana al 21% después de 72 semanas de tratamiento. Además, aproximadamente uno de cada tres participantes alcanzó una reducción del 25% o más de su peso corporal.

Los resultados también permitieron observar la evolución de la pérdida de peso durante el período estudiado. Según los datos del ensayo, comenzaron a registrarse señales de respuesta aproximadamente desde la cuarta semana y el descenso continuó de manera progresiva durante el tratamiento.

Entre las personas que presentaron una respuesta temprana, la reducción promedio del peso corporal llegó a cerca del 28% a las 72 semanas. Estos resultados forman parte de la evidencia utilizada para respaldar la incorporación de la nueva dosis de semaglutida.

Pugnaloni explicó que la respuesta al tratamiento puede variar entre las personas y señaló que los resultados del estudio respaldan la relación entre la dosis y la respuesta observada con los medicamentos que actúan sobre el receptor GLP-1.

"En obesidad, alcanzar un descenso de peso clínicamente relevante puede significar algo diferente para cada persona. El estudio STEP UP refuerza conceptos que ya conocemos, la respuesta al tratamiento con GLP-1 es dosis dependiente, por eso es muy importante la titulación acompañada de la supervisión de un profesional de la salud. Disponer de distintas alternativas da mayor flexibilidad para individualizar el tratamiento en función de la respuesta y los objetivos de cada paciente", agregó.

Qué pasó con la composición del peso perdido

Los estudios también analizaron la composición del peso corporal perdido durante el tratamiento con semaglutida 7,2 mg. De acuerdo con los resultados comunicados, aproximadamente el 84% de la reducción correspondió a masa grasa, mientras que se preservó la masa muscular.