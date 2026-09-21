Alerta de la ANMAT: prohibieron un producto dermatológico para cicatrices y acné

Una mujer compró el producto por internet y decidió hacer una denuncia, lo que permitió descubrir todas las irregularidades.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT), prohibió en todo el país la venta, distribución y uso de un producto dermatológico para cicatrices y peeling.

La investigación comenzó por la denuncia de una mujer que compró en Mercado Libre un frasco de ácido tricloroacético al 30% . El producto se promocionaba para eliminar verrugas, tratar lesiones en la piel y realizar peelings.

La medida quedó establecida mediante la Disposición 5970/2026 y continuará vigente hasta que los artículos obtengan las autorizaciones correspondientes.

Cuál es producto que prohibió la ANMAT

El organismo descubrió que el producto no estaba registrado y era fabricado por un establecimiento sin habilitación sanitaria.

El artículo denunciado se vendía bajo el nombre “Caflab Applied Science. Ácido Tricloroacético 30%” y venía en un frasco de diez mililitros. Su etiqueta lo presentaba como una solución tópica con diferentes aplicaciones dermatológicas.

El azul de metileno aparecía entre los preparados ofrecidos en el catálogo de la firma investigada, según la ANMAT. (Foto: Caflab Applied Science)

Entre las indicaciones aparecían la eliminación de verrugas y condilomas, el tratamiento de queratosis, cicatrices y tejido hiperplásico, además de peelings sobre pieles con acné o de mayor grosor.

Por su composición, presentación y supuestos efectos terapéuticos, la ANMAT determinó que debía ser considerado un medicamento. Sin embargo, no figuraba en los registros oficiales y tampoco existían controles que permitieran confirmar qué contenía realmente el frasco.

A partir de la denuncia, el organismo revisó las publicaciones comerciales, las etiquetas y la página de la firma. Allí encontró otros preparados ofrecidos para diferentes usos, como lugol, safranina, azul de metileno, solución salina fisiológica y tinción de Gram.

El laboratorio no estaba habilitado

Durante la inspección, la Dirección de Gestión de Información Técnica comprobó que el llamado Laboratorio Caflab no estaba inscripto para elaborar medicamentos, cosméticos, productos médicos ni artículos de diagnóstico de uso in vitro. La consulta también llegó al Ministerio de Salud bonaerense, que informó que no tenía registrado ningún establecimiento farmacéutico bajo el nombre Caflab Applied Science.

Tampoco figuraba habilitado el domicilio declarado por la firma en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. En esa dirección no existía siquiera un trámite iniciado para autorizar el funcionamiento de un laboratorio.

Según el organismo, los productos “no están registrados ante esta ANMAT” y se desconocen tanto sus condiciones de fabricación como su composición real. Esa falta de información impide determinar su seguridad, eficacia y calidad. La investigación también detectó que los preparados eran entregados fuera de los establecimientos habilitados para dispensar medicamentos. Para las autoridades sanitarias, esa combinación representa un riesgo para las personas que los compraron o utilizaron.

La ANMAT presentó una denuncia penal

El organismo ordenó retirar del mercado cualquier medicamento o producto médico identificado como CAFLAB, Caflab Applied Science o atribuido a esa empresa cuando tenga indicaciones para uso humano.

La prohibición no alcanza solamente al ácido tricloroacético que dio origen a la investigación. También incluye todas las preparaciones comercializadas por la firma que no cuenten con la correspondiente autorización sanitaria.

Durante el procedimiento, las publicaciones señaladas en Mercado Libre fueron dadas de baja. Los perfiles vinculados a la empresa en Instagram y Facebook tampoco se encontraban disponibles, mientras que la ANMAT pidió la intervención de la plataforma que alojaba su tienda virtual.

Por la gravedad de las irregularidades, la Dirección de Asuntos Jurídicos presentó además una denuncia penal ante la posible comisión de un delito contra la salud pública.

La disposición permanecerá vigente hasta que los productos sean evaluados y reciban la autorización correspondiente. Quienes tengan alguno de estos preparados deben evitar su utilización y consultar con un profesional de la salud antes de aplicar cualquier sustancia sobre la piel.