Qué dice la ley en relación a la edad máxima para sacar la licencia de conducir en la Argentina .

Trámite de licencia de conducir: ¿hasta qué edad se puede tramitar y por cuánto tiempo tiene validez?

Según el sitio oficial Argentina.gob.ar, a partir del Decreto 196/2025 la licencia nacional de conducir será otorgada en formato digital y podrá ser replicada en formato físico. Ambas tienen la misma validez legal y la licencia física está vigente mientras lo esté la licencia digital. Pero, ¿qué dice la ley en relación a la edad máxima para sacar la licencia de conducir en nuestro país ?

A mediados de 2025, el Poder Ejecutivo -a través del Decreto mencionado más arriba- introdujo modificaciones sustanciales en la Ley 24.449 (Ley Nacional de Tránsito). Y uno de los puntos salientes del Decreto –en el que también se alude a las licencias de conducir - es aquel que tiene como objetivo implementar una licencia nacional de conducir digital con validez en todo el país , la que será emitida por las autoridades jurisdiccionales.

De acuerdo a la legislación argentina, en la mayoría de las provincias no existe una edad máxima para obtener la licencia de conducir . Así, una persona puede iniciar el trámite para gestionarla o bien para renovarla incluso después de los 70 o más años.

Igual que la licencia de conducir física, la licencia de conducir digital tiene validez en todo el país.

La ley aclara que la licencia de conducir en la Argentina tendrá una duración que diferirá de acuerdo a la edad que posea el titular al momento de tramitarla. Así, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) especificó caso por caso:

Menores de 21 años: tendrá una validez de cinco años sólo para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola).

tendrá una validez de cinco años sólo para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola). Entre 21 a 65 años: la licencia de conducir durará cinco años sin necesidad de renovación a lo largo de ese lustro.

la licencia de conducir durará sin necesidad de renovación a lo largo de ese lustro. Entre 65 y 70 años: la licencia de conducir deberá renovarse cada tres años .

la licencia de conducir deberá renovarse . Mayores de 70 años: deberán obligatoriamente renovarlo anualmente, sin excepciones.

De este modo, la legislación pone el foco en la aptitud para conducir y no en la edad cronológica. Por esa razón, quienes solicitan una renovación deben acreditar que mantienen las capacidades necesarias para desenvolverse correctamente en el tránsito.

En distritos como la Ciudad de Buenos Aires, además de los estudios médicos, los adultos mayores pueden ser convocados a realizar evaluaciones prácticas o teóricas adicionales si así lo consideran las autoridades de tránsito.

En la mayoría de las provincias no existe una edad máxima para obtener la licencia de conducir.

Qué hay que hacer para renovar la licencia de conducir en la Argentina

Para renovar la validez de la licencia otorgada, el titular deberá presentar una constancia de aptitud psicofísica otorgada por profesionales médicos o centros de salud registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La autoridad de aplicación determinará las aptitudes que deberán certificarse. Todo médico habilitado que sea capaz de determinar fehacientemente dichas aptitudes podrá emitir dicha constancia, siempre y cuando cumpla con los requisitos y lineamientos establecidos por la ANSV.

Por otra parte, la Ley subraya que los conductores principiantes durante los primeros seis meses deberán conducir con un cartel que identifique esta condición, y durante ese lapso no podrán conducir en zonas céntricas, autopistas ni semiautopistas, restricción que deberá constar en el reverso de dichos letreros.