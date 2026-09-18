Fingió su secuestro para pedirle una recompensa a su esposa pero todo terminó de la peor manera

La mujer se comunicó con la policía después de recibir los mensajes con el pedido de rescate. Cómo descubrieron la mentira y la inesperada confesión.

Un hombre protagonizó un insólito momento cuando decidió fingir su propio secuestro , con la intención de pedirle una recompensa millonaria a su pareja. Pero no salió como esperaba.

Todo comenzó cuando una mujer denunció que recibió mensajes a través de WhatsApp , en los que supuestos delincuentes le avisaron que tenían secuestrado a su esposo y le exigían dinero para liberarlo.

De acuerdo a fuentes policiales, la mujer se comunicó con el 911 después de recibir los mensajes con el pedido de rescate . En esas comunicaciones le aseguraban que su marido había sido secuestrado y le exigían dos millones de pesos para dejarlo en libertad.

Según le decían, Gastón Alejandro G., (su esposo) se encontraba privado de la libertad y solicitaba una “importante suma de dinero” para liberarlo.

Tras la denuncia, comenzó una investigación donde pudieron constatar que la pareja vive en el barrio Triángulo, en la zona oeste de la ciudad de Rosario.

Pero de inmediato comenzaron a analizar el caso y detectaron indicios que despertaron las sospechas sobre el supuesto secuestro extorsivo. Una de las principales hipótesis apuntaba a que el propio hombre podía haber armado todo para conseguir los 2 millones de pesos.

Lo encontraron afuera de un supermercado y todo terminó de la peor manera

En medio de la investigación apareció un dato clave en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, cuando personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y de la División Unidad Operativa Federal Paraná, ambas dependientes de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, detectaron el auto del hombre que había sido denunciado como secuestrado.

Fue así que los efectivos montaron una vigilancia frente a una sucursal de un supermercado- ubicado en Larramendi al 1500 de la capital entrerriana- donde detectaron un Chevrolet Corsa gris radicado en Rosario y vinculado con la supuesta víctima del secuestro.

Minutos más tarde, observaron que un hombre con chomba amarilla y campera roja se encontraba en las inmediaciones y estaba a punto de subir a un vehículo de una aplicación de viajes. Al identificarlo, descubrieron que era Gastón G., el rosarino que supuestamente estaba secuestrado.

De inmediato el hombre fue detenido, pero además secuestraron el vehículo, un celular, dinero y documentación.

La confesión del falso secuestro

De acuerdo a lo que se pudo confirmar, una vez detenido, el hombre de 29 años confesó que había fingido su propio secuestro. De esta manera, la investigación descartó el rapto y permitió reconstruir que el pedido de dinero había sido parte de la maniobra.

El hombre quedó a disposición del juzgado que interviene en el caso y fue trasladado a Rosario. Según se informó, este viernes sería imputado por falsa denuncia y tentativa de estafa.

Una de las hipótesis que se investiga es que el hombre habría recurrido a la maniobra para conseguir dinero para poder pagar una deuda. Según trascendió, el hombre enfrenta problemas de ludopatía y tiene deudas de préstamos que habría solicitado para poder apostar.

Ahora los peritos deberán analizar el teléfono secuestrado para reconstruir las comunicaciones y determinar cómo se originaron los mensajes enviados a la mujer.