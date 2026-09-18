Seguridad militar en la Quinta de Olivos: qué se sabe de los despidos y la hipótesis sobre "filtraciones"

El Gobierno confirmó que la Casa Militar quedó a cargo de la seguridad la residencia, tras desvincular a personal civil.

El Gobierno reforzó la seguridad de la Quinta de Olivos después de despedir a 12 trabajadores. (Foto: Hernán Zenteno/La Nación)

Este jueves se conoció que el Gobierno Nacional despidió al personal civil de la seguridad de la Quinta de Olivos y serán reemplazados por militares . Y aclararon que la seguridad militar se brindará en todos los sitios donde se encuentre el Presidente Javier Milei, tanto en el país como en el ámbito internacional.

El cambio comenzó a ejecutarse el jueves, cuando varios empleados se presentaron a trabajar y no pudieron ingresar. Desde el gremio de ATE denunciaron que los afectados fueron enviados a sus casas sin recibir explicaciones y quedaron a la espera de los telegramas de despido.

La Casa Rosada anunció la medida, que se produce para “elevar los estándares en un aumento de la inseguridad a nivel global”.

De acuerdo a la información oficial, la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos.

La transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar, se cumplimentará en un máximo de 60 días.

Qué se sabe de los despidos en la Quinta de Olivos

Según publica La Nación, el Gobierno confirmó el despido de 12 trabajadores de la Quinta de Olivos y atribuyó la decisión a una sospecha concreta: personal con acceso a la residencia habría filtrado información sobre los movimientos de Javier Milei y su entorno. Por ahora, la Casa Rosada no reveló qué datos salieron, quién los entregó ni cuáles fueron las pruebas.

La reorganización también dejó afuera al intendente de la residencia, Osvaldo Javier Sosa, y colocó la seguridad, la administración y el control cotidiano del predio bajo las órdenes de la Casa Militar, el organismo que protege al Presidente y depende de Karina Milei.

Las primeras versiones hablaban de diez trabajadores, pero el Gobierno confirmó después que las cesantías alcanzaron a 12 empleados. Entre ellos hay personal de cocina, jardinería, administración y otras tareas vinculadas con el funcionamiento interno de la Quinta de Olivos.

Uno de los nombres más importantes es el de Osvaldo Sosa, hasta ahora responsable de la administración del predio. Ante las consultas por su salida, fuentes oficiales señalaron que la Casa Militar tendrá la facultad de nombrar a su propio equipo para manejar la residencia presidencial.

Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, aseguró que los trabajadores llegaron como todos los días y se encontraron con el acceso bloqueado. El dirigente también denunció que una de las personas despedidas se encuentra de licencia mientras atraviesa un tratamiento contra el cáncer.

Qué sospecha el Gobierno sobre las filtraciones

La explicación oficial apunta a la posible salida de información reservada desde el interior de la residencia. “Se hizo una investigación que determinó que hay un riesgo para la información y también para la seguridad”, afirmaron fuentes de la Casa Rosada.

En las últimas horas circularon versiones que vinculaban el enojo presidencial con supuestos problemas sufridos por uno de sus perros y con la difusión de gastos realizados dentro del predio.

El nuevo dispositivo militar controla el ingreso de vehículos a la Quinta de Olivos. (Foto: Hernán Zenteno/La Nación)

La Casa Rosada negó que el cambio estuviera relacionado con los animales de Milei y no confirmó cuál habría sido la filtración puntual que precipitó los despidos.

La Casa Militar toma el control de la Quinta de Olivos

La decisión implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. Sus funciones quedarán repartidas dentro de una nueva estructura comandada por la Casa Militar, que ya estaba encargada de la protección directa del mandatario. El traspaso completo deberá realizarse dentro de los próximos 60 días.

Desde el Gobierno aclararon que eso no significa que todas las tareas sean realizadas por militares. Cocineros, jardineros y empleados administrativos podrán continuar siendo civiles, aunque deberán responder ante las autoridades de la Casa Militar.

El comunicado oficial también relacionó la reforma con la necesidad de reforzar la protección presidencial ante la situación internacional y con los preparativos para una posible visita del Papa León XIV.