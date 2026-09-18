Volaba por primera vez en un ala delta motorizada y murió: el testimonio clave de la madre

El hombre tenía 40 años. Cuando llegaron los primeros efectivos, encontraron los restos de la aeronave destruidos.

El médico de turno que examinó el cuerpo determinó que se encontraba carbonizado.

Un fatal accidente protagonizó un hombre que volaba por primera vez en un ala delta motorizada y murió inesperadamente. Ocurrió cerca de las 17.30 horas del jueves.

El hombre tenía 40 años, recorrió unos 250 metros después de despegar y cayó sobre un pastizal cerca de Posadas. La aeronave se incendió por completo.

El trágico hecho ocurrió en Misiones después de que el ala delta motorizada que piloteaba impactara contra cables del tendido eléctrico y cayera sobre un campo.

La víctima fue identificada como Alexander Koch. Y tras confirmarse su fallecimiento, su madre brindó testimonio a la policía, donde confirmó que era la primera vez que utilizaba el equipo para volar.

Efectivos de la Comisaría 15° fueron los primeros en arribar al lugar, donde constataron el fallecimiento del hombre y preservaron la escena para las pericias.

Qué se sabe de la trágica muerte a bordo del ala delta

Según la reconstrucción preliminar, Koch había logrado avanzar aproximadamente 250 metros desde el lugar del despegue cuando la aeronave quedó enganchada en los cables del tendido eléctrico.

El ala delta motorizada se precipitó sobre un sector de pastizales y se incendió por completo. Cuando llegaron los primeros efectivos, encontraron los restos de la aeronave destruidos por el fuego y confirmaron que el hombre estaba fallecido.

El médico de turno que examinó el cuerpo determinó que se encontraba carbonizado, motivo por el cual solicitó la realización de una autopsia médico-legal para determinar con precisión las causas de la muerte.

Los peritos trabajan ahora para reconstruir la mecánica del accidente y determinar qué ocurrió durante los segundos posteriores al despegue. Por orden de la autoridad judicial interviniente, la Policía secuestró las partes del ala delta motorizada involucrada en el accidente.

Uno de los principales elementos con los que cuentan los investigadores es la declaración de la madre de Koch, quien aseguró que su hijo volaba por primera vez con ese equipo.

El cuerpo fue trasladado posteriormente a la Morgue Judicial, mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias del accidente.

Así cayó un helicóptero que cubría un choque para televisión: qué se sabe de las víctimas fatales

Un helicóptero que realizaba la cobertura periodística aérea de un choque para un canal de televisión se estrelló entre dos edificios comerciales en Los Ángeles, Estados Unidos. Las autoridades confirmaron la muerte de tres personas, entre las que se encuentran una periodista, el piloto y una persona que se encontraba en tierra al momento del incidente.

La tragedia ocurrió pasadas las 19 en el vecindario de Chatsworth, a un kilómetro y medio del lugar donde se había producido un accidente de tránsito entre un colectivo y una camioneta. La aeronave pertenecía a la empresa Angel City Air y prestaba servicios para las cadenas NBC4 y Telemundo 52 bajo la denominación NewsChopper4.

El impacto del helicóptero en un estacionamiento desató un incendio que afectó a cuatro automóviles y dos contenedores de carga. Oficialmente se informó que una cuarta persona resultó herida y debió ser derivada a un hospital local sin que se precisara su estado de salud.

El despliegue de los helicópteros periodísticos se debía a la cobertura de un choque ocurrido aproximadamente dos horas antes en la intersección de Nordhoff Street y De Soto Avenue, donde una camioneta SUV embistió a un autobús de la línea 166 de Metro y dejó un saldo de dos muertos y seis heridos.

Una de esas aeronaves era la que participaba de la emisión en directo del noticiero de NBC4 Los Ángeles, cuya conductora, Colleen Williams, debió confirmar la caída de la unidad de la señal antes de que la transmisión fuera interrumpida en pantalla.