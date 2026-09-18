Bullrich apuntó contra el ministro Caputo con una canción de Lali: "No me importa"

La legisladora libertaria usó el tema para cuestionar al ministro de Economía por los sorpresivos cambios sobre discapacidad en el Presupuesto 2027.

Patricia Bullrich eligió la música para hablar sin palabras. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó este viernes un video en X en el que aparece en su despacho cantando "No me importa" , el tema de Lali Espósito , la cantante que el presidente Javier Milei viene atacando hace tiempo en redes sociales.

La elección de la canción no fue casual. Llegó en el momento de mayor tensión pública entre Bullrich y el Gobierno en lo que va del año. Horas después, la senadora salió a cuestionarlo públicamente por los cambios en el Presupuesto 2027 que afectan el área de discapacidad.

El video llegó acompañado de una frase: "Sé que todos los 'peros' tienen un 'porqué'", que es parte de la letra del tema. El posteo generó inmediata repercusión en las redes y fue leído como un mensaje de doble filo: hacia el Gobierno, por los roces de la semana, y hacia Milei en particular, dado el uso de una canción de una artista que el Presidente convirtió en blanco de sus críticas.

El contexto es clave para entender la carga del gesto. El miércoles, el Gobierno presentó el Presupuesto 2027 sin haber informado previamente a los propios legisladores del oficialismo sobre su contenido.

Bullrich se enteró por los diarios, como el resto, de que el capítulo VI del proyecto introducía cambios significativos en el régimen de discapacidad, una discusión que dentro del Congreso se venía negociando con cuidado con los bloques aliados. "Nos van a matar", admitió la senadora como primera reacción al enterarse.

Bullrich vs. Caputo por el Presupuesto 2027: "No me tomen de tonta"

La reacción pública de Bullrich fue directa y apuntó al Ministerio de Economía. "No puede venir en un Presupuesto algo totalmente distinto a lo que veníamos charlando. Yo quiero ir a una mesa política donde las cosas se discutan", sostuvo. Y fue más lejos: "El Presupuesto sale de Economía; yo no quiero acusar a nadie, pero sale de Economía", dijo en referencia a Luis Caputo. La senadora también cuestionó el funcionamiento de la mesa política del oficialismo con una frase que circuló durante todo el día: "Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta".

Tanto Bullrich como Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem se enteraron junto al resto de los mortales sobre las modificaciones que Caputo y Carlos Guberman introdujeron en el sector de discapacidad. La situación expuso una vez más las fallas de coordinación entre el Ejecutivo y su propio bloque legislativo, que en las últimas semanas ya había enfrentado complicaciones similares en otras iniciativas.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

Desde sectores de la Casa Rosada intentaron enfriar la interna y le bajaron el tono a las declaraciones de Bullrich, planteando que las diferencias deben resolverse puertas adentro. Pero la senadora no eligió el tono diplomático. Señaló que los diputados se habían encontrado con el contenido del Presupuesto durante la madrugada y que pocas horas después debían comenzar las discusiones en comisión, en un escenario en que ya se había avanzado en conversaciones con sectores aliados para intentar alcanzar acuerdos.

No es la primera vez que Bullrich marca diferencias con el Gobierno este año. En junio cuestionó la presión sobre la jueza María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, y llegó a ofrecer su renuncia como jefa del bloque, que Milei rechazó. En agosto expresó sus diferencias con la velocidad del plan económico.

Esta semana, la canción de Lali y la discapacidad se convirtieron en los nuevos frentes de una interna que el Gobierno intenta administrar, pero que ya no puede disimular.