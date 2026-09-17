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El ISSN tendrá su propio complejo recreativo y deportivo: dónde queda y qué ofrece

El histórico predio Argentino González se transformará en un moderno espacio integral destinado al deporte, la salud, la prevención y el encuentro de las familias afiliadas al ISSN.

El ISSN tendrá su propio complejo recreativo y deportivo

El ISSN tendrá su propio complejo recreativo y deportivo

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) avanza con un importante proyecto para transformar integralmente el predio Argentino González, ubicado en Gatica 2900 de Neuquén capital, y convertirlo en un complejo recreativo, deportivo y de salud pensado para el disfrute de los afiliados y sus familias.

La iniciativa, aprobada por el Consejo de Administración, representa una puesta en valor integral del predio, incorporando nueva infraestructura recreativa y saludable, espacios de encuentro familiar y mejoras destinadas a garantizar mayor comodidad, seguridad y accesibilidad.

El proyecto fue concebido con una mirada integral y se organiza en una primera etapa en dos grandes áreas complementarias, destinadas a promover la actividad física, la prevención, la vida saludable y la recreación para personas de todas las edades.

Área recreativa y de esparcimiento

Plaza infantil inclusiva: Los más chicos tendrán un espacio propio equipado con piso antigolpes, priorizando la seguridad, la accesibilidad y el juego inclusivo.

Plaza de salud: Se proyecta un sector equipado con estaciones de ejercicio destinadas al entrenamiento funcional, la actividad física y la rehabilitación, fortaleciendo el concepto del predio como un verdadero espacio de promoción de hábitos saludables.

Parrillas y espacios de encuentro familiar: El complejo contará con una amplia zona arbolada, parrillas y sectores de estar, generando nuevos lugares para compartir y disfrutar en familia. La propuesta se complementará con mesas de ping pong y una cancha de fútbol-tenis, ampliando las alternativas recreativas.

Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Infraestructura, accesibilidad y servicios

La transformación del predio contempla también una reorganización integral de los accesos y la circulación interna, buscando garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad y comodidad con estacionamiento exclusivo y sectores específicos para bicicletas.

Las obras se completarán con la optimización y puesta en valor de los edificios existentes, readecuación completa de las instalaciones de servicios, biodigestores y tanques, incluyendo sanitarios totalmente remodelados, sector de lavado para parrillas, redes de alumbrado con farolas nuevas y cestos de residuos.

Un nuevo espacio para los afiliados

La transformación del predio Argentino González permitirá recuperar y potenciar un espacio estratégico del ISSN, incorporando infraestructura moderna y nuevos servicios para generar un lugar de encuentro pensado integralmente para sus afiliados.

El proyecto integral apunta a que deporte, prevención, salud, recreación y familia convivan en un mismo espacio rodeado de naturaleza y costa, fortaleciendo una concepción integral del bienestar y ampliando las propuestas que el Instituto pone a disposición de su comunidad.

Con este proyecto, el ISSN continúa avanzando en el compromiso de la mejora continua a través de la modernización y puesta en valor de su infraestructura, potenciando sus espacios para brindar mejores servicios y generar nuevas oportunidades de encuentro, actividad física y bienestar para sus afiliados y familias.

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