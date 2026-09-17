El ISSN tendrá su propio complejo recreativo y deportivo: dónde queda y qué ofrece

El histórico predio Argentino González se transformará en un moderno espacio integral destinado al deporte, la salud, la prevención y el encuentro de las familias afiliadas al ISSN.

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) avanza con un importante proyecto para transformar integralmente el predio Argentino González, ubicado en Gatica 2900 de Neuquén capital , y convertirlo en un complejo recreativo , deportivo y de salud pensado para el disfrute de los afiliados y sus familias.

La iniciativa, aprobada por el Consejo de Administración, representa una puesta en valor integral del predio, incorporando nueva infraestructura recreativa y saludable, espacios de encuentro familiar y mejoras destinadas a garantizar mayor comodidad, seguridad y accesibilidad.

El proyecto fue concebido con una mirada integral y se organiza en una primera etapa en dos grandes áreas complementarias, destinadas a promover la actividad física, la prevención, la vida saludable y la recreación para personas de todas las edades.

Área recreativa y de esparcimiento

Plaza infantil inclusiva: Los más chicos tendrán un espacio propio equipado con piso antigolpes, priorizando la seguridad, la accesibilidad y el juego inclusivo.

Plaza de salud: Se proyecta un sector equipado con estaciones de ejercicio destinadas al entrenamiento funcional, la actividad física y la rehabilitación, fortaleciendo el concepto del predio como un verdadero espacio de promoción de hábitos saludables.

Parrillas y espacios de encuentro familiar: El complejo contará con una amplia zona arbolada, parrillas y sectores de estar, generando nuevos lugares para compartir y disfrutar en familia. La propuesta se complementará con mesas de ping pong y una cancha de fútbol-tenis, ampliando las alternativas recreativas.

Imagen ilustrativa.

Infraestructura, accesibilidad y servicios

La transformación del predio contempla también una reorganización integral de los accesos y la circulación interna, buscando garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad y comodidad con estacionamiento exclusivo y sectores específicos para bicicletas.

Las obras se completarán con la optimización y puesta en valor de los edificios existentes, readecuación completa de las instalaciones de servicios, biodigestores y tanques, incluyendo sanitarios totalmente remodelados, sector de lavado para parrillas, redes de alumbrado con farolas nuevas y cestos de residuos.

Un nuevo espacio para los afiliados

La transformación del predio Argentino González permitirá recuperar y potenciar un espacio estratégico del ISSN, incorporando infraestructura moderna y nuevos servicios para generar un lugar de encuentro pensado integralmente para sus afiliados.

El proyecto integral apunta a que deporte, prevención, salud, recreación y familia convivan en un mismo espacio rodeado de naturaleza y costa, fortaleciendo una concepción integral del bienestar y ampliando las propuestas que el Instituto pone a disposición de su comunidad.

Con este proyecto, el ISSN continúa avanzando en el compromiso de la mejora continua a través de la modernización y puesta en valor de su infraestructura, potenciando sus espacios para brindar mejores servicios y generar nuevas oportunidades de encuentro, actividad física y bienestar para sus afiliados y familias.