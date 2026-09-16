Se suman estatales neuquinos a planta permanente: de qué sector y a cuántos llegará

La conciliación obligatoria por un paro aceleró las negociaciones que hace tiempo venían entre ATE y el Ejecutivo por pases y vacantes en los hospitales.

Carlos Quintriqueo salió de la paritaria con una propeusta que se sometera a asamblea.

Se vinieron más pases a planta permanente por parte del gremio ATE en el sector Salud en la provincia de Neuquén, luego de un extenso marco de negociación con el gobierno provincial. El último decreto que notificaron al gremio habla de 62 agentes eventuales que ahora son parte del trabajo permanente, de una tanta que llegará a 200.

Se trata de dos decretos firmados el pasado 14 de septiembre que formalizan el pase a planta permanente —bajo la modalidad de período de prueba— de 62 trabajadores eventuales del Ministerio de Salud .

La medida se dio en el marco de la conciliación obligatoria abierta por el conflicto gremial. El gremio había lanzado un paro y estaba negociando no solo esos pases desde hace tiempo, sino la cobertura de cargos en distintos sectores de Salud de la provincia.

ATE Salud con Juan Millapán al frente y la secretaria Adjunta de ATE Neuquén, María Jospe García Crespo.

El primero de los decretos dispone la conversión de decenas de cargos presupuestarios y la designación en período de prueba de 60 trabajadores que hasta ahora se desempeñaban como eventuales en distintos hospitales y centros de salud de la provincia.

ATE Salud: sectores para cubrir vacantes

El propio texto de la norma vincula la medida con las mesas de negociación entre el Poder Ejecutivo y ATE, y remite a un acuerdo firmado el 21 de julio, mediante el cual se había establecido la necesidad de implementar mecanismos que garantizaran su cumplimiento.

Un segundo decreto, firmado el mismo día, formaliza el pase a planta de dos trabajadores más, ganadores de un concurso resuelto meses atrás. En ambos casos, la norma da de baja automáticamente la condición de "eventual" de cada agente en el mismo acto en que toma posesión del nuevo cargo.

Juan Millapán, delegado de la Junta Interna de ATE, celebró el anuncio y habló de un universo mucho más amplio que el que reflejan los decretos disponibles hasta ahora.

"En el marco del conflicto y de la conciliación, ayer se pudo acordar la firma del decreto de pase a planta de casi doscientos compañeros y compañeras de diferentes sectores del sistema público de salud, más cambio de funciones para quienes también concursaron para pasar de una función a otra", sostuvo.

Y agregó: "Eso es importantísimo, más en esta época, poder discutir y lograr garantizarles a los trabajadores de salud la estabilidad laboral".

Según Millapán, la negociación no se agota en el pase a planta. "En el marco de la conciliación, en la mesa de hoy pudimos acordar que mañana estaríamos cerrando los cambios de nivel y de agrupamiento, que eso significa salario para los trabajadores y las trabajadoras. Estamos hablando del conjunto de los trabajadores: profesionales, médicos, no médicos, técnicos, administrativos, operativos y enfermería", explicó.

El dirigente adelantó además que se buscará "regularizar la situación de algunos de los dispositivos de salud mental" y de puestos eventuales necesarios para garantizar el funcionamiento de distintos sectores, entre los que mencionó Caviahue, Tricao Malal y el jardín maternal Capullito.

ATE en la última paritaria con el gobierno provincial. Claudio Espinoza

"El día viernes vamos a seguir trabajando en el marco de la conciliación con otros conflictos que están dando vueltas", señaló.

Millapán calificó el resultado de la jornada como "un avance importante, un avance grandísimo en lo que venimos reclamando, planteando y trabajando con nuestros compañeros de ATE".

Un logro con el Ejecutivo

También reconoció la disposición de la contraparte oficial del gobierno provincial, especialmente a la Secretaría de Hacienda de la provincia, en este caso a cargo de Carola Pogliano.

"Muchos de estos logros los hemos conseguido con el ejecutivo de Salud y con el ejecutivo de Hacienda, y con la predisposición que han puesto para poder firmar cada uno de estos decretos. La verdad es que es una información y un logro importantísimo para nuestros compañeros y compañeras", indicó.

El Gobierno eligió mostrar avances concretos en medio de la conciliación, mientras el gremio pone la mira en la discusión salarial que representan los cambios de nivel y agrupamiento, con una definición que —según Millapán— podría cerrarse en las próximas horas.