Fuerza Neuquina y Federal inauguró sede en la capital: "Llegó el momento de pararnos y tener representación"

En la tarde de este martes, el partido Fuerza Neuquina y Federal dio un paso clave en la capital provincial con la inauguración formal de su nueva sede partidaria ubicada en La Pampa 350.

Encabezado por el líder de la fuerza y referente del gremio petrolero, Marcelo Rucci , el evento reunió a militantes, referentes de barrio y vecinos de distintas localidades, consolidando el espacio bautizado como la "Casa de las Agrupaciones Neuquinas".

Durante su intervención, Marcelo Rucci brindó un enérgico discurso centrado en la urgencia de que la clase trabajadora ocupe espacios de decisión institucionales . "Entiendo que tenemos que tener la representación política. Hoy hay un montón de lugares que no están ocupados por nosotros, que somos los que debemos defender al trabajador, en la Legislatura o donde sea. Hoy cualquiera decide sobre nosotros y las consecuencias las paga nuestra familia", advirtió el dirigente.

Rucci remarcó que, si bien la iniciativa surgió del ámbito sindical, el espacio es abierto y abarcativo para toda la sociedad neuquina: "Formamos un partido para ponernos de pie a través de la democracia y la política. Esto no fue hecho solo para los petroleros; es participativo para los jóvenes, los jubilados, los docentes, los comerciantes, los médicos y los trabajadores de la UOCRA. Somos la fuerza motriz que mantiene este país adelante".

Omar Novoa

En un tono fuertemente enfocado en el trabajo territorial, el líder partidario aseguró que mantendrá una posición de paridad con la militancia. "Yo no vengo a pedir un voto para mí; vengo a ponerme en las filas de la militancia, igual que ustedes. A mí no se me va a caer un anillo si tengo que salir, recorrer o caminar una calle. Mientras yo conduzca este partido, por cobardes no nos van a llevar puestos", enfatizó, concluyendo con una contundente máxima: "Nunca nos arrodillemos ante nadie porque tenemos la razón".

"Un partido para estar mejor, no para pelearnos con nadie"

Por su parte, el dirigente Ernesto Inal resaltó el crecimiento de la agrupación y la impronta diferencial que buscan imprimirle respecto a las estructuras partidarias históricas. "Esto marca un antes y un después en la política tradicional. Como siempre dice nuestro secretario general, este es un partido para que la gente sea la protagonista. La política tradicional está hecha para los que la hacen y la fundan; nosotros estamos haciendo algo distinto", afirmó.

En ese sentido, Inal ratificó la vocación constructiva de la fuerza provincial: "Hicimos un partido para estar mejor, no para pelearnos con nadie, sino para defender los derechos de todos los habitantes de la provincia. Con el tiempo, cuando se plasmen los hechos y tengamos nuestros primeros intendentes y vean que es de la gente de la gente, se va a hacer visible lo que venimos hablando". Y cerró: "Cada vez que se abre una casita, se abre una esperanza".

El encuentro contó además con intervenciones de las diputadas provinciales Daniela Rucci y Paola Cabeza, la concejal capitalina Mariana Cofré, el dirigente Daniel Andersch, quienes destacaron el rol de las mujeres y la juventud en el armado territorial. Además, estuvieron acompañados por Guillermo Leiton, Fernando Valenzuela, Martin Pereyra, entre otros. Con la apertura del local de La Pampa 350, el espacio busca afianzar su despliegue político en la capital provincial.