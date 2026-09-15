Una locura: a bordo de su camioneta, no esperó el semáforo y subió a la vereda para esquivarlo

La secuencia ocurrió a plena luz del día y quedó registrada por las cámaras de seguridad. El vehículo no tenía patente.

Como si fuera una escena sacada de una película de acción al estilo Rápido y Furioso, este martes por la tarde, la capital de Neuquén fue escenario de un peligroso y preocupante hecho . Es que un conductor con poca paciencia a bordo de una camioneta de grandes dimensiones decidió subirse a la vereda, circular por la misma varios metros y luego volver por la esquina hacia la calle.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de un domicilio y rápidamente fue compartida por los vecinos que, con indignación, reclamaron medidas de seguridad. Además, realizaron la denuncia en la Comisaría 17°.

El episodio ocurrió sobre calle Anaya, en el barrio La Sirena , una arteria de doble mano que registra una importante circulación vehicular, especialmente durante los horarios pico. Según quedó registrado en las imágenes, el conductor de una Toyota Hilux sin patente se encontró con una extensa fila de vehículos que aguardaban el semáforo y decidió realizar la peligrosa maniobra .

En lugar de esperar detrás de los demás automovilistas, avanzó por el carril contrario, subió directamente a la vereda y continuó su recorrido durante varios metros, hasta regresar a la calle en la siguiente esquina.

La situación ocurrió a plena luz del día, alrededor de las 17:43, en un sector cercano a establecimientos educativos. Afortunadamente no se registraron personas heridas.

“Nada justifica poner en riesgo la integridad de las personas”

Rápidamente, las imágenes comenzaron a circular por grupos de WhatsApp del barrio donde los vecinos expresaron su preocupación y advirtieron que el tránsito sobre calle Anaya se volvió cada vez más peligroso.

La presidenta de la comisión vecinal del barrio La Sirena, Carolina Urra, se refirió al peligroso episodio y sostuvo que la maniobra puso en riesgo a quienes circulaban por el lugar.

“Este hecho pone en riesgo a los peatones, vecinos, representa un peligro, especialmente para los niños, los adultos, personas también con movilidad reducida”, expresó en diálogo con Canal 7. En ese sentido, remarcó que pueden existir diferentes circunstancias detrás de una maniobra, pero que “nada justifica poner en riesgo la integridad de las personas”.

La referente vecinal destacó además que el horario en el que ocurrió el episodio incrementó el riesgo, debido a la cercanía de establecimientos educativos y al movimiento de estudiantes que se registra durante la tarde.

“No queremos esperar a que ocurra una tragedia”

Urra aseguró que desde la comisión vecinal vienen solicitando distintas medidas para mejorar la seguridad vial en el sector. Entre ellas, sendas peatonales, reductores de velocidad, semáforos, mayor cartelería y controles preventivos.

“Necesitamos más controles de prevención. Fundamentalmente, que tomen conciencia por parte de quienes conducen. No queremos esperar a que ocurra una tragedia para que después nos lamentemos”, sostuvo.

Además, planteó la posibilidad de instalar cámaras y sistemas de fotomultas en puntos críticos. Precisamente, explicó que en la cuadra donde ocurrió la peligrosa maniobra no existen cámaras públicas y que el video que permitió registrar el episodio pertenece a un vecino.

Iniciaron una investigación para dar con el conductor

Uno de los principales inconvenientes para identificar al conductor es que la Toyota Hilux circulaba sin patente, algo que también generó cuestionamientos entre los vecinos.

Urra indicó que desde la comisión vecinal mantienen contacto permanente con efectivos de la Comisaría 17°, que recibió la denuncia y habitualmente participaa de tareas preventivas vinculadas al tránsito durante los horarios escolares en distintos sectores del barrio.

Respecto del episodio, aseguró que se está trabajando para determinar quién conducía el vehículo.