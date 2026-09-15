El frío se hará sentir con fuerza en Neuquén, con mínimas bajo cero: ¿Cómo sigue el viento?

La mañana será la parte más fría de la jornada y el viento seguirá acompañando durante el día, con ráfagas que se harán sentir en toda la región.

El invierno todavía se resiste a despedirse en Neuquén y este martes tendrá una de esas mañanas en las que salir de casa requerirá abrigo extra. El frío se combinará con el viento desde temprano y hará que la sensación térmica baje en las primeras horas. Se espera una temperatura considerablemente inferior a la del lunes, cuya máxima superó los 20 grados.

La jornada avanzará con una mejora gradual de las condiciones, aunque el viento seguirá presente y será determinante para la temperatura que se perciba en la calle. La tarde será más agradable que la mañana, pero no alcanzará para dejar atrás por completo el ambiente frío y ventoso.

La temperatura máxima pronosticada para este martes es de 13 grados durante la tarde, mientras que por la noche la mínima descenderá hasta los 2 grados bajo cero. En tanto, se espera que el cielo esté parcialmente nublado durante toda la jornada.

El viento será nuevamente el protagonista de la jornada. Durante el día, el viento continuará soplando sobre la capital neuquina. La AIC prevé una intensidad cercana a los 35km/h, con ráfagas que no superarán esta velocidad.

El frío y el viento también se sentirán en el interior de Neuquén

El panorama será diferente según la zona de la provincia. En el norte neuquino, por ejemplo, Chos Malal tendrá una temperatura constante durante el día y la noche de 8 grados, con cielo parcialmente nublado. El viento será moderado, con registros de 16 km/h y ráfagas de igual intensidad durante la jornada, según el pronóstico de la AIC.

En la zona centro de la provincia, las condiciones serán más ventosas. Para algunos sectores, la AIC anticipa máximas de 8 grados, con mínimas que estarán alrededor de 4C. El viento tendrá mayor protagonismo, con velocidades que podrán superar los 30 km/h y ráfagas que, dependiendo de la localidad, podrían acercarse o superar los 40 km/h. (AIC)

En las zonas cordilleranas, en tanto, el frío será más marcado y se mantendrán condiciones de mayor inestabilidad. En algunos sectores cordilleranos la AIC prevé temperaturas máximas cercanas a 8°C, con mínimas de alrededor de 2°C.

Pese a que no se esperan precipitaciones y las condiciones son estables en gran parte de la provincia, las autoridades recomiendan informarse antes de emprender un viaje sobre las condiciones de las rutas o si las condiciones meteorológicas se modificaron con el correr de las horas.