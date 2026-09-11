Viento y lluvia en Neuquén: cuándo será el peor momento y a cuánto llegarán las ráfagas

Hay alerta para este viernes. El ingreso de un frente de aire frío de origen antártico genera condiciones climáticas adversas en toda la provincia.

La provincia de Neuquén atraviesa una jornada de alerta meteorológico tras al pasaje de una masa de aire frío que provoca intensas ráfagas de viento, lluvias en zona de valles y nevadas en la zona cordillerana. La capital neuquina está bajo alerta por lluvia.

En diálogo con LU5, el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz , detalló el panorama provincial: "Por el momento solamente ya hemos tenido el ingreso de lluvias de variada intensidad, principalmente en áreas cordilleranas, valles, acá en cercanías de Neuquén, Centenario hacia todo el corredor de Añelo, también en ruta provincial 7".

Respecto a la evolución del temporal durante el transcurso del viernes, el funcionario señaló que la situación se intensificará a partir de esta mañana: "Esta situación se va a intensificar durante el día de hoy, ya a media mañana, en áreas cordilleranas y precordilleranas. Obviamente llegando también allí hacia la localidad de Zapala, inclusive hasta Cutral Co, con alguna posibilidad también de caída de neviscas durante la transición del mediodía hacia la tarde".

Asimismo, Cruz remarcó la extensión geográfica del alerta en el territorio neuquino: "El espectro de la alerta naranja conlleva también desde Piedra del Águila aproximadamente hacia el departamento Minas, prácticamente el centro sur y centro norte de la provincia".

Sebastián Fariña Petersen

Condiciones en rutas provinciales

En las zonas de valle y meseta, la principal complicación durante la jornada es el viento. Sobre este aspecto, Cruz precisó que se registran "ráfagas cercanas a los 65 o 70 km/h, tal cual se había expresado para el día de hoy", aclarando que las condiciones de viento estarán presentes "prácticamente todo el día de hoy hacia la madrugada del día sábado".

En cuanto al estado de los caminos, el titular de Defensa Civil advirtió sobre la presencia de precipitaciones en cotas altas: "En cuanto a las rutas, todas transitables con extrema precaución. Ahora justamente me están actualizando, está cayendo nieve sobre la 242 hacia el Paso Pino Hachado". Cabe señalar que el paso internacional Mamuil Malal permanece cerrado por trabajos de refacción edilicia.

Ante la probabilidad de formación de hielo en la calzada, Cruz enfatizó la obligatoriedad de llevar el equipamiento adecuado: "Todavía se informa que es totalmente necesario para poder circular de manera segura portar las cadenas y, en el caso de que sea necesario, también contar con ellas para poderlas utilizar. Específicamente lo que se necesita es tener mayor adherencia para eso, romper el hielo o tener adherencia en barro nieve. Así que en este sentido sigue siendo la portación obligatoria".

Asimismo, recomendó a los conductores "evitar los desplazamientos nocturnos, principalmente lo que va desde la madrugada, o sea, desde el sábado madrugada hacia el viernes noche... y evitar desplazamientos innecesarios".

Finalmente, de cara a los próximos días, el funcionario anticipó que "paulatinamente, las bajas temperaturas van a permanecer" y advirtió que la formación de hielo negro sobre las rutas seguirá representando un riesgo para los automovilistas