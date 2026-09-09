Alerta por vientos de 100 km/h, hasta 40 mm de lluvia y fuertes tormentas

Advierten que se espera una abundante lluvia en períodos cortos, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas.

Alerta del SMN: viento de hasta 100 km/h, Zonda, lluvias y tormentas en varios sectores

La inestabilidad climática sigue marcando la segunda semana de septiembre, donde se esperan bruscos cambios de temperatura y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas por fenómenos meteorológicos que pueden complicar la jornada.

El escenario incluye vientos fuertes, viento Zonda, lluvias y nevadas , también se esperan tormentas fuertes.

Las condiciones más intensas se concentran en diferentes puntos del territorio nacional y presentan características distintas según cada región.

Alerta por fuertes vientos: qué zonas serán las más afectadas

El SMN emitió una alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar hasta 100 km/h en las zonas más altas.

El fenómeno estará presente especialmente en áreas de montaña y puede generar dificultades para circular, caída de objetos y reducción de la visibilidad. Por las características del viento, el organismo nacional recomienda asegurar elementos que puedan ser desplazados, mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan caer y extremar las precauciones al conducir.

Una de las principales advertencias alcanza a sectores cordilleranos de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y el norte de San Juan.

El viento Zonda también forma parte del mapa de alertas para este miércoles. La advertencia alcanza sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan, donde el fenómeno podría registrarse durante la tarde. Se prevén velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 70 km/h.

El Zonda es un viento cálido y seco. Su presencia puede provocar un rápido aumento de las temperaturas, una marcada disminución de la humedad y reducción de la visibilidad por el polvo y las partículas que levanta.

Se esperan fuertes lluvias: a qué zonas afectará la alerta

En el sur del país, el SMN mantiene una alerta amarilla por lluvias para varios sectores de Chubut. El organismo anticipa precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados de entre 10 y 20 milímetros durante el período de vigencia de la advertencia, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual.

En las zonas más elevadas de la provincia no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de nieve. La alerta está prevista para la mañana de este miércoles.

Continúa la alerta por nevadas

Las condiciones meteorológicas también serán adversas más al sur. En Santa Cruz y Tierra del Fuego rigen alertas por nevadas persistentes de variada intensidad.

En las zonas cordilleranas de Santa Cruz se esperan acumulados de entre 10 y 20 centímetros, aunque podrían ser mayores de manera puntual. En las zonas de meseta de Santa Cruz se estiman acumulados de entre 5 y 10 centímetros. En los sectores más bajos puede registrarse lluvia.

En Tierra del Fuego, en tanto, se esperan nevadas persistentes con acumulados de entre 5 y 15 centímetros, acompañadas por viento del sector sur.

Alerta amarilla por fuertes tormentas

Las tormentas también aparecen en el escenario meteorológico de este miércoles, principalmente sobre sectores de la provincia de Misiones.

En algunas zonas se prevén tormentas aisladas que podrían alcanzar intensidad fuerte, acompañadas por abundante lluvia en períodos cortos, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes con intensas precipitaciones en cortos periodos, granizo aislado y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.