Vientos que alcanzarían los 100 km/h y fuertes nevadas: la alerta del SMN

Desde el organismo recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones. Qué zonas serán las más afectadas.

Alerta por nieve, viento y Zonda: qué zonas serán afectadas y cuáles son las recomendaciones.

El invierno todavía no se despide y este martes vuelve a mostrar su cara más intensa en distintos sectores del país. Aunque la inestabilidad sigue presente en varias zonas con variedad de temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por nevadas, viento y viento Zonda , con especial incidencia en áreas cordilleranas y de montaña.

El nivel amarillo significa que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Por eso, desde el organismo recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones, especialmente quienes deban circular por rutas de montaña.

Alerta por intensas nevadas: qué zonas serán las más afectadas

Uno de los principales focos de atención estará nuevamente en la zona cordillerana de Neuquén, donde se mantiene el riesgo de nevadas. El fenómeno se concentra principalmente en sectores elevados, donde las condiciones son más favorables para la acumulación de nieve.

El área afectada será Salta, Catamarca y La Rioja. La nieve acumulada puede alcanzar entre 15 y 25 centímetros. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad.

Durante los últimos días, la provincia atravesó diferentes episodios de frío, nieve y viento, con condiciones que complicaron especialmente la circulación en los caminos cordilleranos.

La recomendación para quienes tengan previsto viajar hacia la cordillera es consultar previamente el estado de las rutas, llevar cadenas o elementos adecuados para circular sobre nieve y hielo y evitar los desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor intensidad.

Alerta por vientos: las ráfagas que pueden llegar a 100 km/h

Otro de los fenómenos previstos para este martes es el viento fuerte, con mayor incidencia en sectores expuestos y zonas de montaña. Las zonas alcanzadas por la alerta serán Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan.

De acuerdo con la información difundida sobre la alerta vigente, en algunas regiones las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h. Este tipo de viento puede provocar caída de ramas, desplazamiento de objetos, daños en estructuras livianas y dificultades para circular, especialmente en vehículos de gran porte.

El riesgo también aumenta en caminos abiertos, rutas de montaña y sectores donde el viento puede generar cambios bruscos en la estabilidad de los vehículos.

Ante este escenario, se recomienda retirar o asegurar elementos que puedan volarse, como macetas, chapas, lonas, muebles de exterior y objetos ubicados en balcones o patios. También es conveniente mantener cerradas puertas y ventanas y evitar permanecer cerca de árboles, carteles, postes o estructuras que puedan desprenderse.

Dónde aparece el viento Zonda

El mapa de alertas también incluye advertencias por viento Zonda, un fenómeno característico de la región cordillerana y precordillerana: Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza.

El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

El Zonda es un viento fuerte, muy seco y cálido que se produce al descender desde la cordillera. Puede generar un aumento repentino de la temperatura, una marcada disminución de la humedad y reducción de la visibilidad por polvo en suspensión. Su presencia también incrementa el riesgo de incendios debido a las condiciones extremadamente secas.