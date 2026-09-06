Alerta amarilla por frío extremo: cuáles son las diez provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigentes diferentes alertas en diferentes zonas. El pronóstico del clima para este domingo.

El SMN pronosticó que este domingo 6 de septiembre diez provincias registrarán frío extremo, con temperaturas que en varias zonas descenderán incluso por debajo de los 0 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que esta jornada de domingo 6 de septiembre diez provincias están bajo alerta amarilla por frío extremo .

El frío se hará sentir en partes de la Ciudad de Buenos Aires y al menos otros 15 sectores del país, en una jornada que se perfila como la más fría de los próximos días en el centro del territorio nacional.

El organismo nacional indica que las bajas temperaturas “pueden ser peligrosas , sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Las provincias bajo alerta por frío extremo

De acuerdo a la información del SMN, las provincias baja alerta son Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el centro de Santa Fe, el sur de Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y zonas del noroeste de Neuquén.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este domingo se perfila como la jornada más fría de los próximos días, con una temperatura mínima de 4°C.

La provincia de Entre Ríos marcará una temperatura mínima que oscilará entre los 2°C y 3°C. En Corrientes fluctuará entre los 5°C y 9°C y Misiones marcará una mínima de 3°C.

En la provincia de Santa Fe, la mínima rondará entre los 3°C y 6°C según la zona. En Córdoba, se esperan entre 2°C y 6°C

En la zona de cuyo las heladas se harán sentir en San Luis, donde se espera una mínima de 2°c bajo cero. En Mendoza la mínima ronda entre 1°C y 3°C en el llano, con registros que pueden descender hasta -1°C en zonas específicas.

En tanto que, en la provincia de La Pampa, se espera una minima de 4°C y en Neuquén el frío será más extremo, con un pronóstico de 2°C bajo cero.

Alerta amarilla por vientos

Además del aviso vigente que se emitió por las bajas temperaturas previstas, el SMN también dispuso una alerta amarilla por viento para este domingo 6 de septiembre, destinada a determinados sectores de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja.

La advertencia abarca áreas localizadas en la cordillera y también otras zonas cercanas, donde se espera que se registren ráfagas de viento de intensidad considerable durante el transcurso de toda la jornada.

Según el organismo, en la franja cordillerana se esperan vientos del sector oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos. Este tipo de fenómeno puede generar reducción de visibilidad, dificultades para la circulación y complicaciones en actividades al aire libre o en rutas de montaña.

A su vez, en la provincia de Neuquén se pronostican vientos del sector este con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Ante este fenómeno, la recomendación oficial es limitar las salidas, asegurar objetos que puedan volarse y evitar permanecer cerca de puertas, ventanas, árboles, postes y marquesinas. El SMN también pide tomar precauciones adicionales en la conducción por el riesgo asociado a las ráfagas.

Claudio Espinoza

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