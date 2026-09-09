Vuelve el viento con todo a Neuquén: ¿Cuándo y a cuánto llegarán las ráfagas?

Las temperaturas bajo cero continuarán presentes en la ciudad en los próximos días. El detalle de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas.

El viento con ráfagas de hasta casi 70 km/h. volverá a Neuquén en los próximos días, al tiempo que continuará el frío con temperaturas bajo cero hacia el fin de semana.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa días de transición en Neuquén y la región. Tras un miércoles de sol y temperaturas agradables, se espera un marcado descenso térmico, ráfagas de hasta 67 km/h y neviscas hacia el fin de semana, sobre la meseta y la Línea Sur.

Luego de un inicio de semana marcado por cielos despejados y temperaturas templadas durante el día, la AIC proyectó el regreso del frío intenso, inestabilidad y un incremento sostenido en la intensidad del viento.

La primavera en Neuquén no está libre de un fenómeno local: el viento. Omar Novoa

El tiempo para miércoles y jueves

Para este miércoles 9 de septiembre, el organismo prevé la continuidad de las condiciones estables. Con un cielo mayormente despejado por la mañana y parcialmente nublado hacia la noche, la temperatura máxima alcanzará los 17 °C por la tarde. No obstante, los valores mínimos continuarán ubicándose en torno a 1 °C, acompañados por vientos moderados del sector sudoeste con ráfagas de hasta 33 km/h.

El jueves 10 marcará el inicio del cambio brusco en las condiciones climáticas. Aunque la máxima se sostendrá en 17 °C, el cielo se presentará mayormente cubierto a lo largo del día. Hacia la noche, las condiciones comenzarán a desmejorar con la entrada de un frente inestable, vientos provenientes del sudeste y ráfagas que alcanzarán los 52 km/h.

Claudio Espinoza

Viernes de viento, inestabilidad y nevadas en la región

El día crítico se registrará durante el viernes 11 de septiembre. Se espera una jornada marcadamente inestable con un marcado descenso de la temperatura, situando la máxima en apenas 7 °C durante el día y una mínima que descenderá a los -2 °C hacia la noche.

El viento será el gran protagonista del viernes, registrando velocidades sostenidas de 53 km/h y ráfagas del sudeste que podrían llegar a los 67 km/h. En paralelo, la AIC advirtió sobre la probabilidad de neviscas y precipitaciones invernales en los sectores de la meseta y la Línea Sur.

El frío polar no se va de Neuquén. Claudio Espinoza

Un fin de semana helado

Para el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre se prevé una rápida mejora en la nubosidad pero con temperaturas heladas. El sábado amanecerá despejado, con una máxima que no superará los 9 °C y un brusco descenso térmico durante la noche que llevará el termómetro hasta los -5 °C. El viento dará una tregua el sábado, con intensidades leves de 11 km/h.

Finalmente, el domingo 13 transcurrirá con cielo parcialmente nublado, una máxima estimada en 14 °C y una mínima de -2 °C, cerrando una semana de marcados contrastes térmicos en toda la región.