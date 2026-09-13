Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un memorando para impulsar su independencia del Reino Unido

Los partidos nacionalistas se reunirán en Cardiff para suscribir un acuerdo y reclamar referendos que permitan definir el futuro político de sus territorios.

El reclamo por la independencia de Escocia, Gales e Irlanda del Norte vuelve a generar tensión con Gran Bretaña, que rechaza un nuevo referéndum.

Los líderes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte darán el lunes un nuevo paso en su reclamo de independencia del Reino Unido. Los dirigentes se encontrarán en Cardiff para avanzar en una estrategia común. Durante la reunión, los representantes de los tres territorios firmarán un memorando de entendimiento en favor de la separación y plantearán la necesidad de que se convoquen referendos en cada uno de ellos.

El ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth , del Plaid Cymru, recibirá al jefe del Gobierno escocés, John Swinney , del Partido Nacionalista Escocés (SNP), y a la líder norirlandesa Michelle O’Neill , del Sinn Féin. Los tres asistirán como dirigentes de sus partidos y no como representantes de los Gobiernos regionales.

Iorwerth, ha defendido una ampliación de las competencias de Gales dentro del proceso de descentralización británica. El líder de Plaid Cymru reclamó que Cardiff asuma el control de la policía y la justicia, dos áreas que siguen bajo la órbita de Westminster.

“Andy Burnham tuvo más control sobre la policía como alcalde de Mánchester del que yo tengo como ministro principal de Gales, y eso no está bien”, afirmó ap Iorwerth. El dirigente sostuvo que Gales es “una nación” y no “una región de Inglaterra”, y señaló que la independencia es el destino final de un proceso constitucional que, según aclaró, corresponde decidir a la población galesa.

El ministro principal de Escocia y líder del SNP, John Swinney.

Plaid Cymru, el SNP y Sinn Féin redactarán una declaración conjunta para reclamar más competencias y el derecho a celebrar consultas sobre la separación del Reino Unido. La reunión tendrá lugar en un hotel de Cardiff y contará también con la presencia prevista de la líder de la oposición irlandesa, Mary Lou McDonald, de Sinn Féin.

Las declaraciones de Donald Trump que no cayeron bien en Reino Unido

La cita ocurre dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara durante una visita a Dublín que le gustaría ver una Irlanda “unida” y que eso ocurrirá “tarde o temprano”. Sus declaraciones recibieron críticas en el Reino Unido, en especial desde los partidos opositores.

“Por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por ministros principales proindependentistas”, afirmó Swinney este domingo en un comunicado previo a la cumbre. “Mañana en Cardiff espero poder debatir sobre un futuro mejor con socios venidos del resto de estas islas, y eso solo es posible con el nuevo comienzo que supone la independencia”, añadió.

El primer ministro británico, Andy Burnham.

El dirigente escocés sostuvo que el actual statu quo no es “sostenible” y afirmó que el primer ministro británico, Andy Burnham, “pasará a la historia como el último primer ministro del Reino Unido”.

Burnham reiteró esta semana en la Cámara de los Comunes que un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia, luego de la consulta realizada en 2014, continúa “fuera de toda discusión” para su Gobierno. El dirigente sostuvo que actualmente no existen las condiciones políticas ni sociales necesarias para impulsar una nueva votación sobre el futuro del territorio.

En ese sentido, el jefe del Gobierno británico afirmó que no tiene constancia de que exista un apoyo mayoritario entre la población escocesa a favor de celebrar otro referéndum. Según explicó, mientras esa situación no se modifique y no haya un respaldo suficiente entre los ciudadanos, su administración no contempla autorizar una nueva consulta independentista.