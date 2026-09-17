Presupuesto 2027: cuánta plata van a recibir las provincias de parte de Nación.

El conjunto de provincias y la Ciudad de Buenos Aires van a recibir más dinero que en 2026, aunque todavía no se habrán recuperado de los niveles del 2023

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 prevé una recuperación real en las transferencias automáticas a las provincias, aunque mantendrá un fuerte ajuste en los envíos discrecionales y fondos de capital. En total, la Nación les estaría mandando unos $107 billones a las 24 jurisdicciones.

Así lo indica un reporte de la consultora Politikon Chaco, especializadas en en análisis de las finanzas de las provincias. La mejora en Coparticipación vendría de la mano de una suba de la recaudación de los principales impuestos que integran la masa de recursos compartidos, el Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Combustibles y el IVA.

En relación con las transferencias automáticas, el Poder Ejecutivo prevé destinar $104.03 billones a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Esta suma representa un 7,3% del PBI e implica un incremento real del 7,5% frente a 2026, Pese a la mejora, la masa coparticipable consolidada continuará un 0,2% por debajo de los registros de 2023.

En contraste, las transferencias no automáticas proyectadas para 2027 totalizarán $2.58 billones, lo que implica una contracción real del 1,8% respecto al cierre estimado de 2026.

Al analizar su estructura, el 94% corresponderá a gastos corrientes (-0,4% real) y solo un 6% a obras de capital, las cuales sufrirán una severa caída del 20,0% real. Respecto a 2023, estos fondos discrecionales acumulan un retroceso real del 81,2%.

Respecto a las cajas previsionales provinciales no transferidas, el artículo 60 fija un crédito presupuestario de $503.326 millones para la ANSES. Si bien la cifra implica una suba real del 1,8% frente al crédito vigente de 2026, el otorgamiento estará condicionado a acuerdos suscritos y la validación formal de déficits provinciales a partir del ejercicio 2021.

En relación con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), se presupuestaron $300.994 millones, un monto idéntico en términos reales al nivel de 2026 (+0,1%), aunque 9,3% inferior al de 2025. El informe advierte sobre una subejecución de este fondo, dado que la recaudación de impuestos coparticipables crece al 7,5% anual mientras que la pauta de reparto permanece congelada. El fondo de ATN se nutre del 1% de la recaudación compartida.

El reparto territorial muestra comportamientos asimétricos entre los distritos. Siete provincias —Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, Santa Cruz y San Luis— liderarán el crecimiento real superando el 8% de suba. Por el contrario, Salta registrará el avance más moderado con un 5,6%. Solo ocho provincias superarán el nivel de ingresos registrado en 2023, mientras que dieciséis aún se mantendrán por debajo.

El caso de Neuquén

Neuquén registrará una suba real del 8,5% en los fondos automáticos recibidos, compartiendo el lote superior del ranking nacional junto a Tierra del Fuego (+8,6%) y Chubut (+8,5%).

Al evaluar la evolución de los envíos en moneda constante respecto a 2023, la provincia exhibirá un incremento real del 2,1%. Neuquén integra así un selecto grupo de solo ocho provincias que lograrán superar los niveles prepandemia/previos a las reformas recientes.