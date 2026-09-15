Caputo anticipó el Presupuesto 2027: promete superávit récord y le dejó un duro mensaje al "populismo"

El titular del Palacio de Hacienda defendió el rumbo frente a la cámara de exportadores. Festejó números inéditos para las reservas y descartó de lleno abrir la billetera en el próximo año electoral.

En el día límite que impone la Constitución para presentar el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 ante el Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo , anticipó el dato central del texto: el Gobierno proyecta un superávit financiero por cuarto año consecutivo. El anuncio fue realizado durante el evento de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA ) por el Día de la Exportación 2026, en el Palacio Libertad.

"Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero. Va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, haya cuatro años consecutivos de superávit financiero en la línea financiera", afirmó Caputo ante un auditorio de empresarios exportadores.

El dato tiene relevancia histórica: según el propio ministro, no existe ningún precedente en Argentina de cuatro años consecutivos de resultado positivo, incluyendo el pago de intereses de la deuda, fuera de períodos de cesación de pagos.

Caputo también aprovechó el escenario para defender la marcha del programa económico y sus efectos sobre el comercio exterior. "Estamos en niveles récord en exportaciones en cantidades", aseguró, y rechazó la idea de que el crecimiento se concentra solo en energía y minería.

Mencionó alzas en todos los rubros: "La soja subió un 17%, el maíz un 35%, el trigo un 233%, el complejo petrolero-petroquímico un 100%, el girasol casi un 200%, el litio un 170%, la pesca un 50%". Además, destacó que las exportaciones de pequeñas y medianas empresas alcanzaron el mayor nivel de los últimos 12 años y que la cantidad de firmas exportadoras llegó a un récord de la última década.

Caputo proyectó hasta USD 28.000 millones de superávit comercial este año

El ministro Caputo presentó una proyección de mediano plazo que apunta al crecimiento exponencial de las exportaciones energéticas y mineras. Según dijo, las estimaciones oficiales contemplan exportaciones por USD 61.000 millones hacia 2031, unos USD 40.000 millones más que en el año actual. Y fue más lejos: "Estos números están totalmente subestimados", aclaró, señalando que las proyecciones solo incluyen los proyectos ya aprobados, mientras que existen otros por USD 150.000 millones que todavía no recibieron autorización.

Para 2026, Caputo proyectó un superávit comercial de entre USD 27.000 y USD 28.000 millones, por encima de las estimaciones de mercado que oscilaban en los USD 25.000 millones. Atribuyó ese resultado a la combinación de exportaciones récord y una política de reducción de barreras: eliminación de derechos de exportación para economías regionales, baja de retenciones en complejos agropecuarios, reducción de aranceles en más de 1.000 posiciones y la eliminación de más de 17.000 regulaciones. "Abrimos mercados para más de 3.500 millones de seres humanos", sostuvo.

Hoy estaremos enviando al Congreso el Presupuesto 2027.

Será la primera vez en nuestra historia con 4 años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera, no estando el país en default. — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 15, 2026

El ministro también comparó la política económica argentina con el proceso de liberalización de Shenzhen en China: "Cambien Shenzhen por Argentina y es exactamente lo que estamos haciendo".

Además, defendió el ajuste realizado sin incumplir contratos ni afectar la propiedad privada y rechazó los pedidos de mayor gasto de cara al año electoral de 2027 con una frase que atribuyó a Javier Milei: "Al populismo no se lo combate con más populismo, se lo combate con más ortodoxia".

El evento también contó con la participación del canciller Pablo Quirno y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Gobierno destacó la reducción de la inflación y el impacto de las desregulaciones

El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó la reducción del índice de inflación, que registró una variación del 1,7% en agosto como “consecuencia del orden macroeconómico”, y remarcó que el Gobierno nacional ya implementó más de 17.100 desregulaciones que “impactan de lleno en los principales sectores de la economía”.

Al referirse al último dato de inflación, Ravier señaló que durante años insistieron en que “tenía que ver con la puja distributiva o con los formadores de precios mientras emitían para financiar el déficit fiscal y le licuaban el salario a la gente de a pie”, pero resaltó que “hoy estamos demostrando que la solución no eran los controles de precios, sino ordenar la macroeconomía y dejar de emitir”.