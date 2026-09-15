El dueño del lavadero y amigo de la víctima permanece prófugo. Las sospechas sobre el brutal asesinato.

Lo mataron de tres tiros mientras comía un pancho frente a un lavadero y las cámaras del lugar desaparecieron.

Un brutal crimen en manos de sicarios ocurrió en el partido de La Matanza . Juan Manuel Oviedo, de 36 años, recibió tres tiros mientras comía un pancho frente al lavadero de un amigo, quien ahora se encuentra prófugo.

La víctima, oriundo de Laferrere, fue abordado por dos hombres a bordo de un auto color verde en el cruce de las calles Saturnino Saraza y Donizetti. Abrieron fuego y escaparon rápidamente, mientras que Oviedo murió luego de ser trasladado al Hospital Simplemente Evita.

El ataque es investigado por el fiscal Diego Rulli de la UFI de Homicidios, mientras que el personal de la Comisaría 4° de Villa Dorrego de la Policía Bonaerense se presentó allí, donde los esperaba José, dueño del lavadero. El hombre es un testigo clave de la causa.

Según su relato ante los efectivos que no fue un ataque sicario, sino que todo fue por el robo de una bicicleta que intentó recuperar a golpes en el barrio. Fue precisamente, la versión que escuchó Daiana, la hermana de la víctima: "Me dijeron lo mismo", aseveró a Infobae.

Sin embargo, los investigadores desconfiaron del relato de José y ordenaron un allanamiento en el lavadero. Tras la versión que dio a la bonaerense de lo ocurrido, no volvió a ser localizado por las autoridades.

Qué se sabe sobre lo ocurrido antes del asesinato de Oviedo

En su relato, José sostuvo que la muerte de su amigo estuvo vinculada al robo de una bicicleta. De acuerdo con esa versión, le habían sustraído el rodado del lavadero y él había ido hasta una zona conocida como "los fondos del barrio" para reclamarlo y recuperarlo a golpes. Poco después habrían aparecido los hombres que viajaban en el Ford verde.

Frente a este testimonio y la desconfianza de los investigadores, la Policía Científica realizó una inspección ocular en el lavadero, donde se encontraron vainas servidas. Ese hallazgo podría indicar que alguien respondió a los disparos desde el interior del local.

Otro dato que llamó la atención fue que las cámaras de seguridad ya no están y los DVR habían sido arrancados. Además, se encontró un cargador calibre 9 milímetros.

Una de las hipótesis es que Oviedo habría llegado al lugar para defender a su amigo. El fiscal Rulli ordenó un dermotest sobre las manos de la víctima para determinar si existen rastros compatibles con haber disparado un arma.

También ordenó el mismo test a un sobreviviente del ataque, un hombre de 40 que recibió un tiro en la garganta, internado en condición estable en el Simplemente Evita.

Otra hipótesis es que el establecimiento podría ser utilizado como un punto de venta de drogas y Oviedo quedó en medio de un ajuste de cuentas narco. "La situación de la inseguridad es malísima, todos los días pasa algo nuevo. Acá los vecinos no saben qué decir. El otro día mataron a un remisero a las 7 de la mañana. Yo vivo sola, tengo que andar con 99 ojos en la nuca", explicó Diana, hermana de la víctima, en diálogo con Infobae.

Gran preocupación por el aumento de asesinatos en La Matanza

Este domingo el partido bonaerense de La Matanza cerró una de las semanas más violentas de los últimos años, con ocho asesinatos registrados en apenas siete días, según fuentes oficiales citadas por Infobae.

Los episodios estuvieron vinculados a distintos tipos de violencia: robos, enfrentamientos entre bandas y presuntas disputas relacionadas con la venta de drogas.

La seguidilla de homicidios dejó a la UFI de Homicidios de La Matanza con una fuerte acumulación de expedientes. La investigación de los distintos casos continúa mientras las autoridades buscan determinar las circunstancias de cada muerte y localizar a los sospechosos que permanecen prófugos.