Ya despegaron: todo lo que tenés que saber de los vuelos a San Martín de los Andes y Chos Malal

Las frecuencias y tarifas. Cuánto salen los vuelos de la aerolínea neuquina American Jet en comparación con los viajes en colectivo.

Con un vuelo inaugural que despegó este lunes a las 10 rumbo a Chos Malal, la aerolínea neuquina American Jet ya puso en marcha su servicio para conectar por vía aérea tres localidades de la provincia. Con las nuevas rutas, se podrá viajar desde la capital al norte neuquino y también al aeropuerto de Chapelco, en San Martín de los Andes, con vuelos de 50 minutos a precios accesibles.

Con dos frecuencias semanales a Chos Malal y tres a Chapelco, las rutas buscan retomar la conectividad interna en la provincia después de muchos años de interrupción de los servicios. Si bien esperan que la demanda crezca de forma lenta, desde el gobierno provincial respaldaron el proyecto y aclararon que buscarán que el servicio "madure" y que se convierta en una herramienta habitual de conectividad para los habitantes de Neuquén.

"El objetivo es que los vuelos perduren en el tiempo, no sólo para fomentar el turismo sino para ayudar a la comunidad esté más conectadas por temas laborales, o de salud", explicó el subsecretario de Turismo de la provincia, Sergio Sciacchitano.

En diálogo con LU5, explicó que la provincia fijó un esquema de asistencia a la compañía que fluctúa en relación a la cantidad de plazas vendidas. De este modo, el gobierno hace un aporte económico para cubrir un punto de equilibrio del 80% de ocupación de las 19 butacas que tiene el avión, un biturbo hélice operado por American Jet.

"El aporte de la provincia podría llegar a cero si se logra vender la totalidad de las plazas", dijo el funcionario y aclaró que, si bien se trabajó en la capacitación de agentes de viajes y en la promoción de las nuevas rutas, "no hay forma de que se pueda concretar una ruta así sin apoyo económico, porque exige muchos gastos de operatividad del vuelo, como personal de rampa o de mostrador".

De este modo, se buscó "empezar el servicio de forma conservadora, con un avión de pocas plazas para poder llenarlo. A medida que va aumentando la demanda se podría cambiar a un avión más grande".

El gerente comercial de American Jet, Juan Maravilla, aclaró durante la inauguración que la empresa tiene años de experiencia sobrevolando el cielo neuquino, por lo que las aeronaves elegidas se adecúan a este tipo de conexiones, tanto al norte como al sur de la provincia.

Desde el Ministerio de Turismo buscan que esta ruta permita que los habitantes de Neuquén capital y toda la zona del Valle puedan hacer escapadas de fin de semana, o incluso que un potencial turista de Buenos Aires pueda descubrir los atractivos del norte neuquino a través de una conexión directa con el aeropuerto de Neuquén, para llegar en menos de 3 horas de vuelo a esa región de la provincia.

Cómo son los vuelos internos en Neuquén

Días y horarios

Los lunes, el servicio hacia Chos Malal saldrá de Neuquén a las 10 y llegará a las 10.50. El regreso será a las 11.20, con arribo a las 12.10.

Los jueves, partirá a las 13.10 y llegará a las 13.55; la vuelta será a las 14.25, con llegada a las 15.10.

Las rutas a San Martín de los Andes tendrán tres frecuencias semanales. En este caso, las salidas desde la ciudad de Neuquén serán los martes, jueves y sábados a las 10, con llegada a las 10.50. El regreso partirá a las 11.20 y arribará a las 12.10.

Tarifas

El precio de los boletos entre Neuquén y Chos Malal, si se eligen las fechas de septiembre, es de 140 mil pesos por tramo. De este modo, el viaje de ida y vuelta tiene un valor final de 280 mil pesos.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, Leticia Esteves, explicó durante la inauguración que buscaron fijar precios competitivos con respecto a los servicios terrestres.

En una comparativa con los servicios de colectivo, un viaje entre Neuquén y Chos Malal tiene un valor de 99.600 pesos, con la diferencia de que el trayecto tiene una duración de 6 horas, frente a los 50 minutos que demora la conexión aérea.

El vuelo a San Martín de los Andes, por su parte, tiene una tarifa de 175 mil pesos por tramo, por lo que el viaje de ida y vuelta tiene un precio total de 350 mil pesos.

Si se compara con la oferta del transporte terrestre, un boleto de colectivo coche cama tiene una tarifa aproximada de 137 mil pesos, por lo que el viaje de ida y vuelta implica desembolsar 174 mil pesos.

El trayecto en colectivo, en este caso, demora unas 6,35 horas, mientras que la conexión en avión es de apenas 50 minutos, a lo que hay que sumar las esperas previas en la terminal o el aeropuerto.

Cómo comprar los pasajes

Los pasajes de avión ya están a la venta y se pueden adquirir a través del sitio web oficial de la empresa American Jet. También hay agencias neuquinas que fueron capacitadas para ofrecer los servicios.

La compañía dispone, además, del correo [email protected] para consultas.

Disponibilidad

Los vuelos tienen una capacidad de apenas 19 pasajeros, por lo que el sitio oficial ya muestra que hay poca disponibilidad para los viajes de septiembre. Por eso, se aconseja consultar y emitir los boletos con anticipación.