Eligió el senderismo para mostrar los encantos del paisaje de Neuquén

Paola Panizoni creó un emprendimiento junto a su pareja. La apuesta por el turismo y el valor agregado de su propuesta.

Para Paola Panizoni , caminar por la naturaleza no es una actividad nueva. Mucho antes de pensar en convertirse en guía de senderismo, las montañas, los campamentos y los senderos ya formaban parte de su vida. Nacida en Neuquén y criada en una familia neuquina, recuerda que desde muy chica las salidas al aire libre fueron parte de la vida familiar.

“De muy chica tuve todo el tema de salir a la naturaleza, de conocer la cordillera, de ir a caminar, de subir montañas”, cuenta. Esa relación con el entorno natural continuó durante su adolescencia y se transformó, con el paso de los años, en una pasión que hoy encontró también una nueva forma de expresión profesional.

Paola es profesora de Ciencias Económicas , egresada de la Universidad Nacional del Comahue , y durante años desarrolla su actividad en colegios secundarios. Sin embargo, su vínculo con las salidas y los viajes fue creciendo también desde el ámbito educativo. Se desempeña en tareas de coordinación pedagógica y participa en la organización de viajes escolares en instituciones como los colegios Don Bosco y Padre Fito.

Esa experiencia le permitió descubrir que detrás de cada salida había algo más que logística: estaba el placer de acompañar a otros a conocer nuevos lugares. Ese camino la llevó a conocer a Diego Rovelotti, quien ya desarrollaba actividades de turismo aventura a través de su agencia Cicloturis Travel. El interés compartido por la bicicleta, las caminatas y las experiencias al aire libre hizo que ambos comenzaran a transitar juntos no sólo la vida personal, sino también nuevos proyectos vinculados con el turismo.

Organización de propuestas

Con el tiempo, Paola comenzó a involucrarse cada vez más en la organización de las propuestas de la agencia y encontró allí una oportunidad para transformar una pasión de toda la vida en una actividad profesional.

La posibilidad de capacitarse como guía de senderismo surgió a partir de una propuesta de formación impulsada por la Provincia. El año pasado realizó la capacitación en Junín de los Andes y decidió avanzar con el proceso de habilitación. “Es algo que me apasiona, el tema de la caminata”, resume.

Tras completar los trámites correspondientes, Paola ya cuenta con su habilitación como guía de senderismo a través del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial.

Su nueva actividad se complementa con la de Diego. Mientras él tiene como fuerte el cicloturismo, ella se orienta principalmente al senderismo. Juntos diseñan propuestas que combinan ambas disciplinas y buscan que cada salida sea algo más que recorrer un paisaje.

En algunas experiencias, por ejemplo, los visitantes pueden realizar un tramo en bicicleta y continuar caminando, sumando además momentos de encuentro, almuerzos o meriendas compartidas.

Paquetes de turismo combinados

“Nos gusta hacer paquetes de turismo aventura combinados, ofrecer a la gente otras alternativas y conocer otras actividades”, explica.

Entre los lugares que más disfruta recorrer hay uno especial: Villa El Chocón. El paisaje, la geografía y, especialmente, la riqueza paleontológica de la zona, hacen que Paola encuentre allí una combinación perfecta entre sus dos mundos: la docencia y el senderismo.

Es un lugar que conoce, disfruta y ha recorrido junto a estudiantes. Por eso, cada caminata se convierte en una oportunidad para compartir conocimientos y descubrir el territorio desde diferentes perspectivas. “Me gusta todo lo que puedo enseñar desde ahí”, señala.

Para Paola, caminar no significa solamente avanzar por un sendero. También implica detenerse, observar, aprender y comprender el ambiente que se está transitando.

Esa mirada está atravesada por una convicción que la acompaña desde su formación como docente: la necesidad de conocer la naturaleza para aprender también a cuidarla.

Su relación con la naturaleza está vinculada con el respeto por el ambiente y con una mirada de cuidado sobre los recursos naturales. Incorporó desde pequeña la importancia de valorar la biodiversidad, las plantas, la fauna y los paisajes. “Tenemos que tener cuidado en cuánto le pedimos a la naturaleza”, sostiene.

Por eso, uno de los mensajes que busca transmitir durante las caminatas es la responsabilidad de quienes disfrutan de los espacios naturales. Llevarse los residuos, respetar las flores y la fauna y procurar generar el menor impacto posible son, para ella, parte fundamental de la experiencia.

La idea es sencilla, pero profunda: disfrutar de la naturaleza también implica cuidarla. “Tenemos que devolverle un poquito de todo lo que le sacamos, y la forma de devolverle es nuestro cuidado”, reflexiona.

Como guía y neuquina, Paola también tiene un objetivo claro: fomentar el conocimiento de los lugares que muchas veces están cerca, pero que no siempre son conocidos por quienes viven en ellos.

Las posibilidades de Neuquén

Considera que Neuquén tiene una enorme variedad de posibilidades para quienes disfrutan de la naturaleza: ríos, lagos, bardas, montañas y senderos que permiten realizar actividades todo el año. Durante este invierno, por ejemplo, incorporó experiencias con raquetas de nieve, ampliando las posibilidades de disfrutar los paisajes neuquinos también en temporada fría. “Hay mucha gente que tiene cerca los lugares y no los conoce”, sostiene.

Y en ese descubrimiento encuentra también una de las mayores riquezas de su actividad: compartir una experiencia con personas que disfrutan de las mismas cosas. Porque para Paola una caminata no termina necesariamente cuando finaliza el sendero. Puede continuar alrededor de una mesa, durante un almuerzo, una merienda o una charla entre quienes compartieron el recorrido.

Esa combinación de naturaleza, conocimiento y encuentro es la impronta que busca darle a sus propuestas.

Con la habilitación como guía de senderismo, Paola abrió una nueva etapa en un recorrido que comenzó mucho antes, entre campamentos familiares, montañas y caminatas.

Ahora sueña con llevar esa pasión más allá de las fronteras del país, conocer otros destinos y continuar creciendo en el mundo del turismo activo y de aventura. Pero el primer objetivo está cerca: seguir descubriendo Neuquén y ayudar a que otros también lo hagan.

Desde El Chocón hasta los paisajes cordilleranos, su propuesta parte de una certeza que atraviesa toda su historia: caminar puede ser una forma de conocer un territorio, aprender de él y, sobre todo, aprender a cuidarlo. Y así, aquella pasión por la naturaleza que nació en las salidas familiares encontró un nuevo sendero. Esta vez, con Paola Panizoni como guía.