La maestra y bailarina neuquina que vive en Europa y volvió con un libro de relatos imposibles de violencias reales

Romina Tumini presentará El olor del miedo, este domingo a las 18 en la Feria Internacional del Libro de Neuquén.

La Patagonia: lo árido de la estepa, el filo de las soledades de largas distancias, el rugido del mar, la bravura del viento. Los infinitos paisajes, la belleza a veces subyugante, a veces cruel de esta tierra sureña, son el escenario de El olor del miedo, el libro de cuentos estremecedores donde la escritora neuquina Romina Tumini narra una serie de traumas y violencias no siempre evidentes, con pluma dedicada y tramas atrapantes.

Es su tercer libro, que llega luego de largos años de experiencia escuchando sombras y roturas de otros, pero también pudiendo reconocer las heridas propias. Romina estudió psicología y es psicoterapeuta humanista especializada en trauma.

Hace años trabaja en Europa con migrantes, refugiados y víctimas de violencia: un trabajo en carne viva que, sin pretenderlo, se volvió materia prima de su escritura, no desde un lugar desleal, sino desde lo que significa respirar lo agrio del dolor.

En 2023 publicó su primer libro, con relatos infantiles y estrategias terapéuticas para abordar ciertos traumas, especialmente para refugiados. En 2024 publicó La Elegida del Mar (Avant) y este año acaba de publicar El olor del miedo (Avant), el libro que la trajo de regreso a casa por unos días.

Escritora se hace

Del largo derrotero de una infancia de padres trabajadores y una intensa vida profesional, Romina Tumini siempre dice que es neuquina, aunque hace 25 años que vive en Europa. Nació en Santa Fe, pasó una buena porción de su infancia en Ushuaia, donde empezó a escribir sus primeros cuentos, pero acá se formó y acá siempre vuelve.

Hizo la secundaria en el colegio Santa Teresa, estudió el magisterio en la UNCo y dio clases en las escuelas 101 y 61: una vida prolija para una joven maestra. Sin embargo, el tango, su gran pasión y su otra profesión, la llevó primero a Suecia, luego a Estados Unidos, más tarde a Grecia y luego a Alemania, donde vive hace 15 años.

Luego se formó, se recibió, se casó y bastante después dejó el tango, su gran compañero de vida, el que abrió todas las puertas por las que eligió entrar. En ese ir y venir, en masticar desarraigos y experiencias, Romina fue también entrenando una pluma exquisita.

Volver a casa

Romina habla con un acento extraño, con fuertes reminiscencias de barda: por más que haya pasado la mayor parte de su vida en Europa, el paisaje y el amor patagónico siguen siendo la base de todo. Quizá por eso eligió escribir este cuento, que necesariamente la lleva a poner la lupa en sus propias experiencias.

Ninguna ficción que se apoye en la tierra escapa a lo autobiográfico y, aunque ella no lo dice así deliberadamente, explica que para trabajar en El olor del miedo precisó volver a recorrer los paisajes de su vida y, en ese vaivén, sus propios asuntos o, mejor, los asuntos que, sin ser propios, la envolvieron de alguna forma u otra.

Este domingo 13, a las 18, se presentará en la sala Walsh de la Feria Internacional del Libro junto al escritor Sebastián Sánchez para dialogar sobre esta obra, que ya está disponible en el Stand 71 de la feria, junto a una inmensa cantidad de excelentes títulos de escritores regionales.

La Feria Internacional del Libro de Neuquén, esta maravilla de tener un espacio de entrada libre y gratuita, siempre nos trae gratísimos momentos. Este es uno que, además, resulta vital: celebrar las plumas que abordan nuestros paisajes, poder reconocernos en las páginas de un libro. El trabajo que podemos darnos para seguir tejiendo nuestra identidad.