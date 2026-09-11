CALF y el Polo Tecnológico avanzan con la instalación de paneles solares.

El proyecto apunta a promover un uso más eficiente de los recursos y acompañar el crecimiento de un espacio que concentra cada vez mayor actividad científica.

La Cooperativa CALF y el Polo Científico Tecnológico de Neuquén firmaron un convenio que permitirá poner en marcha la obra de instalación de paneles solares en el Edificio ENE.

El proyecto será llevado adelante por CALF Renova, la unidad de la Cooperativa especializada en energías renovables, y representa un nuevo avance en la incorporación de fuentes de generación limpia y sustentable.

La iniciativa contempla la colocación de un sistema de generación solar fotovoltaica que permitirá aprovechar la radiación solar para producir energía eléctrica y, en caso de generarse excedentes, inyectarlos a la red. De esta manera, el proyecto apunta a promover un uso más eficiente de los recursos y acompañar el crecimiento de un espacio que concentra cada vez mayor actividad científica, tecnológica y productiva.

Del encuentro participaron, Diego Manfio, del Polo Científico Tecnológico e Ingeniería SIMA y en representación de CALF estuvieron presentes el presidente, Marcelo Severini; Leonardo Ferreyra, vicepresidente primero; Carlos Quintriqueo, vicepresidente segundo; Yenny Fonfach, secretaria general; Daniela Panelli, tesorera; e integrantes del Consejo de Administración.

Energías renovables

Manfio destacó que “el Polo Tecnológico se concibió muy inteligente desde el inicio, con todos los sistemas que tiene, pero ahora, con las energías renovables y la energía solar, damos un paso más que era necesario para este gran proyecto de Neuquén”.

Por su parte, Florencia Quiroga Panelli, gerente de Finanzas y Renovables de CALF, remarcó que el proyecto refleja que “la transición energética no es una cuestión del futuro, sino que ya está ocurriendo, y acá, en la ciudad de Neuquén, la podemos desarrollar con capacidades locales”.

Además, destacó que “este convenio no es simplemente la instalación de paneles solares, sino que representa la forma en la que queremos construir la ciudad del futuro, el Neuquén del futuro”.

La firma del convenio constituye el punto de partida para la ejecución de la obra, que estará a cargo de CALF Renova, consolidando además el vínculo entre la Cooperativa y el sector científico, tecnológico y productivo de Neuquén.