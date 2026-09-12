Restringirán el tránsito de dos avenidas en Neuquén desde este fin de semana: hasta cuándo y dónde será

El Municipio de la capital informó que se reducirá la calzada de una intersección fundamental para la circulación de los automovilistas. El detalle.

El tránsito se verá interrumpido durante los próximos días.

El Municipio de la ciudad de Neuquén informó este viernes que en los próximos días se producirá un importante cambio en el tránsito local debido a una interrupción en la circulación.

De acuerdo a lo difundido, desde este sábado se verá reducida la calzada en la intersección de Avenida Olascoaga y Avenida Mosconi en sentido norte-sur.

Respecto a los motivos, las autoridades informaron que se trata de una interrupción provocada por la ejecución de trabajos en el sector. La restricción será parcial y afectará la circulación vehicular sobre la Avenida Olascoaga.

Precaución a la hora de circular

En el comunicado, la Municipalidad solicitó a los automovilistas circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización dispuesta en el lugar.

Se recomienda prever posibles demoras al circular por la zona mientras permanezca vigente la reducción de calzada.

Las autoridades explicaron que las tareas se mantendrán durante los próximos días y, por el momento, no se cuenta con una fecha definida de finalización.

El Municipio proyecta extender la Avenida Mosconi

El intendente Mariano Gaido anunció este miércoles la extensión de la Avenida Mosconi. Además, confirmó la fecha de licitación y el detalle de kilómetros y dirección de la obra.

De acuerdo a lo informado, el municipio proyecta darle continuidad a “una de las principales transformaciones viales que atraviesa actualmente la ciudad”.

Maria Isabel Sanchez

Gaido afirmó que la convocatoria a licitación se realizará antes de fin de año. Asimismo, explicó que planean extender la Avenida Mosconi desde calle Gatica hasta el aeropuerto Presidente Perón, en dirección a Plottier.

El mandatario adelantó la intención de poner en marcha el nuevo tramo durante 2027. Serán alrededor de seis kilómetros que se sumarán a la obra que ya está en marcha.

Cómo avanza la transformación de la Avenida Mosconi

La primera etapa de la obra sobre Mosconi tiene como “horizonte” diciembre de este año. Desde hace meses, las máquinas trabajan sobre la vieja traza de la Ruta 22, que “durante décadas funcionó como una barrera entre el norte y el sur de Neuquén y que ahora comienza a cambiar de fisonomía”.

El Municipio busca convertir el camino en una gran avenida urbana, con cuatro carriles por mano, nuevos cruces, semáforos, iluminación y espacios verdes.

Además, se destacan las obras complementarias como la intervención pluvial de gran escala, “uno de los puntos centrales para poder bajar la antigua traza y vincular sectores de la ciudad que históricamente quedaron separados”.