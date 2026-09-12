Neuquén prioriza el gasto en Salud, Educación y Seguridad

En los primeros siete meses del año los ingresos de la provincia crecieron 18% en términos reales pero el gasto corriente se mantuvo muy por debajo de esa cifra, lo que contribuyó a aumentar la ejecución de obra pública.

Salud, Educación y Seguridad fueron, desde el inicio de la actual gestión de gobierno, los sectores priorizados por el gobernador Rolando Figueroa . La razón de esta decisión surgió a partir de la constatación de datos concretos : durante años, la falta de inversión puso al sistema público de salud en emergencia, naturalizó que los estudiantes tuvieran clases en trailers y profundizó la deuda estructural del sistema penitenciario hasta dejarlo al borde del colapso.

Frente a este escenario, la respuesta surgió desde el propio Estado neuquino que declaró la emergencia tanto sanitaria como penitenciaria y asumió, en materia de educación, responsabilidades que debería haber afrontado el Estado nacional como el pago del fondo de incentivo docente.

Al cabo de estos dos años y medio de gestión, la administración Figueroa invirtió en obras y equipamiento para estos tres sectores, además de jerarquizar el empleo público de la mano de capacitaciones, concursos e incentivos que contribuyan a mejorar las condiciones en que realizan su trabajo.

Claudio Espinoza

La estructura de gasto y las prioridades

Un informe reciente del Ministerio de Economía, Producción e Industria muestra que, al cierre de julio, Neuquén mantiene una estructura de gasto enfocada en las áreas prioritarias para el funcionamiento del Estado, destinando el 82% del gasto total en personal a garantizar las prestaciones cada vez más numerosas en Salud pública, el salario docente más alto del país y la recomposición histórica que recibió la policía, con nuevas jerarquías y el pago de ítems específicos por el tenor de sus funciones.

Esta orientación del gasto público provincial se da en un contexto de crecimiento de los ingresos corrientes, que -según el mencionado informe- aumentaron un 18% en términos reales durante los primeros siete meses de 2026, mientras que los gastos corrientes crecieron a un menor ritmo (del orden del 7,8%).

Esta diferencia, producto del cambio introducido por Figueroa en lo que respecta a la administración de los fondos públicos, permitió mejorar el resultado operativo y destinar mayores recursos a infraestructura. La ejecución de obras aumentó un 28% en términos reales respecto del mismo período de 2025, en términos nominales un 69%. Además, al cierre de julio, la Provincia registró un superávit financiero de $200 mil millones, equivalente al 4% de los ingresos totales.

El resultado está acompañado por el crecimiento de la actividad hidrocarburífera. Entre enero y julio, la producción de petróleo aumentó un 31% y la de gas un 6%, fortaleciendo los ingresos de origen provincial.

Claudio Espinoza

Autonomía financiera

Actualmente, más del 84% de los ingresos corrientes de Neuquén son de origen provincial, lo que refleja el nivel de autonomía financiera alcanzado por la provincia.

De este modo, el crecimiento de los recursos no se tradujo en un aumento generalizado del gasto, sino en una mayor capacidad para sostener los servicios esenciales y, al mismo tiempo, incrementar la inversión en infraestructura.

Sólo en Educación se están ejecutando 100.000 metros cuadrados de obra nueva, de los cuales 65.000m2 corresponden a escuelas técnicas. En materia de Salud hay 14.215m2 de obras inauguradas, que se suman a 46.000m2 en plena ejecución y a la reactivación del hospital Norpatagónico que, con 42.000m2, generará un incremento sustancial de la infraestructura sanitaria. En tanto, en Seguridad la Provincia lleva a cabo un plan con 45 obras que permitirán incorporar 670 nuevas plazas carcelarias además de mejorar sustancialmente las sedes que tiene la Policía distribuidas a nivel territorial.