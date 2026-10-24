Tras semanas de preocupación, Daniel Osvaldo recibió el alta: así fue su regreso a casa

Después de semanas marcadas por la preocupación por su estado de salud, Daniel Osvaldo comenzó una nueva etapa lejos del hospital. El exdelantero de 40 años volvió a su hogar y compartió en sus redes sociales algunos momentos de su recuperación , con imágenes que reflejaron la alegría de reencontrarse con sus espacios y costumbres.

El exfutbolista recibió el alta médica este jueves 22 de octubre, luego de permanecer 28 días internado por una grave infección pulmonar que llegó a poner en riesgo su vida. Ya en su casa, eligió Instagram para mostrar cómo fueron sus primeras horas después de casi un mes de hospitalización.

Una de las primeras publicaciones fue una selfie tomada desde el sillón de su living. Recostado sobre un sofá de cuero marrón , con anteojos , una boina oscura y una camiseta violeta y negra , Osvaldo apareció sonriente y levantó los dedos en señal de victoria .

La fotografía estuvo acompañada por Going Home, de The Rolling Stones. La elección musical funcionó como una referencia directa al regreso a su hogar, después de atravesar un delicado cuadro de salud que lo mantuvo alejado de su vida cotidiana durante casi un mes. Con este gesto, el exjugador compartió su felicidad por volver a estar en casa, sin necesidad de publicar un mensaje extenso sobre lo vivido durante su internación.

Los recuerdos del fútbol y la música que mostró en Instagram

Minutos después, Osvaldo publicó una segunda historia en la que dejó ver un rincón especial de su hogar, decorado con objetos vinculados a dos de sus grandes pasiones: el fútbol y la música. Entre los elementos que aparecieron en la fotografía se destacaban una figura de Diego Maradona con la camiseta azul y amarilla, una escultura de John Lennon vestido de blanco, una pequeña guitarra y una fotografía firmada.

Para acompañar la imagen, eligió Té para tres, de Soda Stereo. La canción aportó un tono nostálgico a una escena que reunió recuerdos y objetos personales que forman parte de su entorno cotidiano.

La primera comida en casa después de 28 días de internación

La tercera historia tuvo como protagonista a la comida. En la imagen se pudo ver una porción de carne cubierta con abundante queso derretido, servida sobre una tabla de madera y acompañada por un cuchillo a un costado. Sobre la fotografía, el exfutbolista escribió una frase breve que resumió el momento: “I'm back” (Estoy de vuelta). En esta ocasión, la música elegida fue Back in Business, de AC/DC, en sintonía con el espíritu rockero de la publicación y la celebración de su regreso a casa.

El regreso de Daniel Osvaldo a su rutina tras el delicado cuadro de salud

A través de estas tres historias, Osvaldo mostró pequeñas escenas que adquirieron un significado especial después de su prolongada internación: descansar en su sillón, reencontrarse con sus recuerdos y disfrutar de una comida en su hogar.

Su regreso a casa, tras recibir el alta médica por la grave infección pulmonar, quedó reflejado en imágenes sencillas, acompañadas por canciones que forman parte de sus gustos personales. Una manera de compartir con sus seguidores la alegría de dejar atrás 28 días de hospitalización y recuperar, poco a poco, su vida cotidiana.