Estos signos del Zodiaco vivirán semanas muy intensas por Mercurio y Venus retrógrado.

El fin del mes de octubre contará con energías más que interesantes y algunos signos lo vivirán de una manera especial.

El mes de octubre se despide con una de las combinaciones astrológicas más interesantes del año y noviembre va a tener bastante que contar. Venus lleva retrógrado desde el 3 de octubre, primero en Escorpio , removiendo cuestiones relacionadas con el amor, los deseos, la confianza y todo aquello que tiene un valor especial para las personas.

Sin embargo, el 24 de octubre Mercurio también comienza a retrogradar en Escorpio y aquí empieza lo verdaderamente interesante. Durante casi tres semanas, los dos planetas estarán retrógrados al mismo tiempo, algo que puede traer conversaciones inesperadas, decisiones que cambian de rumbo y asuntos del pasado que vuelven a cobrar importancia.

Además, el 25 de octubre Venus regresa a Libra , poniendo especial atención en el equilibrio de las relaciones y en lo que cada uno está dispuesto a dar y recibir. Hasta mediados de noviembre, esta combinación puede convertirse en una oportunidad para entender mejor ciertas situaciones, recuperar ilusiones y tomar decisiones que llevabas demasiado tiempo aplazando.

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Según explica el portal Horoscopo Negro, son seis los signos del Zodiaco que estarán especialmente implicados y algunos podrían terminar estas semanas con una perspectiva completamente diferente de su vida.

Escorpio

Con Mercurio retrógrado en Escorpio y Venus habiendo comenzado también allí su retrogradación, puede que una conversación inesperada, un mensaje o una confesión te hagan entender por fin algo que llevaba tiempo rondándo por la cabeza. Y quizá descubran que la intuición no iba tan desencaminada.

En el amor también puede haber sorpresas. Quienes estén en pareja, una conversación pendiente podría devolverles una complicidad que hace rato no ven. Para los solteros, alguien podría despertar la curiosidad, aunque esta vez tendrán bastante claro que una cara bonita no es suficiente para ganarse tu confianza. Pero lo más interesante puede venir de los propios escorpianos. Quizá recuperen las ganas de apostar por un proyecto que abandonaron, cambien radicalmente de opinión sobre alguien o se atrevan a tomar una decisión que antes daba vértigo.

Tauro

Venus, tu planeta regente, está retrógrado y Mercurio también comienza a retrogradar en Escorpio, justo enfrente de tu signo. Prepárate, porque algunas personas podrían sorprenderte con palabras, gestos o decisiones que llevabas bastante tiempo esperando. Y sí, puede que alguna te emocione más de lo que quieras reconocer.

Quizá recibas una disculpa sincera, alguien se atreva a confesarte lo que siente o consigas solucionar un desacuerdo que parecía no tener arreglo. Si tienes pareja, puede ser un momento precioso para recuperar la complicidad y hablar de planes que los ilusionen a los dos. Si estás soltero, presta atención a quien demuestra interés sin necesidad de montar un espectáculo para llamar tu atención. También pueden llegar buenas noticias relacionadas con acuerdos, dinero o responsabilidades compartidas. Algo que estaba estancado podría empezar a moverse a tu favor.

Leo

Mercurio y Venus retrógrados van a remover asuntos familiares, decisiones sobre el hogar y cuestiones personales que todavía tienen mucho que ofrecerte. Así que no descartes recuperar un plan que abandonaste, solucionar un problema que parecía eterno o llevarte una sorpresa de alguien muy cercano. También puede llegar una conversación que cambie el ambiente en casa, un reencuentro especial o esa oportunidad que necesitabas para empezar una etapa diferente.

Si tienes pareja, quizá se animen a hablar de un futuro que los ilusione de verdad. Si estás soltero, podrías descubrir que ahora tienes muchísimo más claro qué tipo de relación quieres.

Acuario

Con Mercurio retrógrado en Escorpio y Venus removiendo tus ambiciones y prioridades, puede que recibas noticias de un proyecto que quedó estacionado, una propuesta inesperada o incluso una llamada de alguien que sigue acordándose de lo bien que trabajaron juntos. Y eso puede abrirte puertas muy interesantes.

Pero también podrías darte cuenta de algo que llevas tiempo sospechando: que estás dedicando demasiada energía a objetivos que ya no te ilusionan tanto. Quizá quieras negociar mejores condiciones, cambiar de rumbo o recuperar una idea que abandonaste por falta de tiempo. Y si alguien te ofrece una oportunidad, escucha, pregunta y revisa bien los detalles antes de decidir. Estas semanas podrían ayudarte a recuperar la confianza en una decisión que llevabas tiempo cuestionando. Y quién sabe, quizá termines noviembre celebrando algo que ni siquiera entraba en tus planes.

Libra

Venus, tu planeta regente, regresa retrógrado a tu signo el 25 de octubre y puede remover asuntos que llevas tiempo dejando para después. Tus deseos, tu autoestima, tus relaciones y esas decisiones que siempre acabas consultando con medio mundo antes de tomarlas. Y ojo, porque podrías sorprenderte muchísimo con lo que descubras.

Quizá alguien de tu pasado vuelva a buscarte y te des cuenta de que ya no sientes lo mismo. O quizá recuperes una ilusión que habías aparcado por darle prioridad a otras personas. Si tienes pareja, puede llegar una conversación que los ayude a entenderse mejor. Y si estás soltero, podrías descubrir que alguien te mira con otros ojos. Mercurio retrógrado también puede traer novedades relacionadas con el dinero, una oportunidad que creías perdida o la posibilidad de revisar un acuerdo que ya no te convence.

Géminis

Mercurio, tu planeta regente, comienza su retrogradación en Escorpio y pone patas arriba ciertos asuntos relacionados con el trabajo, tus rutinas y esas responsabilidades que se te van acumulando sin que apenas te des cuenta. Y puede que descubras que llevabas demasiado tiempo complicándote la vida innecesariamente.

Quizá alguien vuelva a buscarte con una propuesta que rechazaste, recuperes un proyecto que te hacía muchísima ilusión o encuentres por fin la solución a un problema que parecía no tener arreglo. Eso sí, antes de aceptar nuevos compromisos, revisa bien las condiciones. Tu entusiasmo es maravilloso, pero tu agenda también tiene límites.

Venus retrógrado puede despertar tus ganas de recuperar una afición, volver a disfrutar de ciertos planes o dedicar más atención a alguien que te importa. Incluso podrías descubrir que echabas de menos algo que habías dejado de hacer. Quizá estas semanas te enseñen que tu vida tiene cosas buenísimas que merecen toda tu atención.