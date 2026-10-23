Facundo Moyano explicó por qué hacía movimientos en la entrevista con Moria Casán: ¿aclaró o generó más dudas?

Facundo Moyano volvió a quedar en el centro de la polémica después de que la conductora Moria Casán difundiera un audio que le envió el exdiputado, en el que reconoció en qué condiciones llegó a la entrevista que compartieron el pasado 25 de septiembre en La mañana con Moria.

“Fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido”, admitió el exdiputado. El mensaje de voz se conoció este viernes, casi un mes después de aquella aparición televisiva que generó repercusiones por la actitud del dirigente y sus declaraciones sobre Candela Arizaga , su actual pareja.

Antes de reproducir el audio, Moria Casán recordó que Facundo Moyano tenía previsto para aquella entrevista llegar al estudio a las 9.30, pero apareció después de las 10.30, tras varias dudas sobre si finalmente asistiría. “Él suele ser puntual, pero ese día estuvo dubitativo. Decía ‘voy, no voy’. Pesqué que había llorado y dije: ‘Este hombre no durmió, durmió poco’”, relató la conductora de eltrece.

En el audio, Moyano reconoció que atravesaba un momento personal difícil cuando se presentó en el programa. Sin embargo, sostuvo que se fue conforme con la conversación y que el espacio le permitió expresar lo que sentía. “Y así todo, me fui contento porque, como dijiste vos, hice una catarsis y no dije mi verdad, dije la verdad”, expresó. El exdiputado también se refirió al expediente judicial relacionado con el episodio que protagonizó junto a Arizaga y aseguró que las responsabilidades deberán determinarse en los tribunales. “La verdad que, sabés, nada, lo tiene que decir la Justicia, pero creo que es evidente”, afirmó.

Durante el mensaje, además, cuestionó que las repercusiones públicas se concentraran en versiones sobre un posible casamiento o embarazo de Arizaga, en lugar de poner el foco en el origen del conflicto. “Lo loco es que preguntan del casamiento y del embarazo y todo esto empezó por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y drogas, algo que Candela jamás dijo”, sostuvo.

Su relación con Candela Arizaga

En otro tramo del audio, Facundo Moyano aseguró que su principal preocupación después del episodio había sido conocer el estado de salud de su pareja. “Lo principal era la salud de Cande y poder saber que está bien”, expresó. Según contó, ambos atravesaron momentos de mucho estrés y ataques de pánico. El dirigente también relató que volvió a conversar con Arizaga durante un viaje a Madrid. De acuerdo con su versión, en ese encuentro pudieron hablar sobre lo sucedido y sobre las versiones que circularon públicamente. “Pudimos hablar muchas cosas en Madrid y también cómo se manejaron las mentiras”, afirmó.

Además, volvió a rechazar algunas de las versiones difundidas durante las semanas posteriores al episodio. Entre ellas, mencionó la historia sobre el perro de su pareja y un supuesto consumo de cocaína, así como la versión de que su padre, Hugo Moyano, habría pagado 250.000 dólares al abogado Juan Pablo Fioribello.

“Las pelotudeces, obviamente, nunca se van a poder aclarar todas”, expresó al referirse a esas versiones. En el mensaje que le envió a Moria, Facundo también manifestó su deseo de que el conflicto judicial se resuelva pronto. Sostuvo que, desde su perspectiva, el tema personal ya está terminado y que espera que la situación se aclare en el ámbito correspondiente.