Tamara Pettinato explicó por qué apuntó contra Jonatan Viale en los Martín Fierro de Radio 2026

La hija de Roberto Pettinato habló sobre el duro mensaje en los premios Martín Fierro que sorprendió a todos. El motivo de sus diferencias y los episodios que marcaron distancia entre ambos.

"Menos mal que no me agarran borracha sino diría lo que pienso de Jony Viale" . Con esa frase Tamara Pettinato cerró su alocución en los premios Martín Fierro de Radio 2026 , una sorpresiva oración que dejó a todos sin palabras. Es que de forma inesperada, la hija de Roberto Pettinato cargó contra el periodista de política en un confrontamiento entre ambos que tiene larga data.

Días más tarde de lo ocurrido en la ceremonia celebrada este miércoles 21, donde María O'Donell fue la ganadora del MF de oro , Tamara participó del programa Bendita de canal El Nueve y dio explicaciones sobre el motivo por el cual lanzó esa frase explosiva, que generó sonrisa en el propio Viale, sorpresa en Baby Etchecopar que lo acompañaba en la mesa de Radio Rivadavia, y distintas reacciones en otras personas que no comprendían lo sucedido.

Consultada por la conductora del programa de humor, Edith Ermida, Tamara explicó desde cuándo se mantiene la rivalidad y por qué lanzó esa frase al aire. "No es una enemistad. Lo vi sentado y me acordé de todas las veces que él me trató de prostituta en su programa, con fotos gigantes de todas mujeres, diciendo 'los gatos del poder' y la verdad es un tipo que me hizo daño en su momento", contó.

"En la cara jamás que me lo va a decir. Me lo cruzo ahí y por supuesto no me va a decir nada, pero en su programa llenó horas, horas y horas", agregó. "Lo vi ahí y me acordé, pero no dije nada en comparación de lo que él dijo de mi. Dije 'no voy a decir lo que pienso', puede ser bueno lo que pienso, quién sabe", cerró con ironía.

Las frases más fuertes de la noche y la consagración de María O'Donnell

La radio argentina vivió una de sus noches más importantes con una nueva edición de los premios Martín Fierro, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). La ceremonia se realizó este miércoles en el Goldencenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio, y reunió a periodistas, locutores, conductores y referentes de distintos medios.

La entrega reconoció las producciones correspondientes al período 2025/2026 en 32 categorías, además de cinco homenajes y el tradicional Martín Fierro de Oro. Entre los momentos destacados hubo discursos sobre la situación del periodismo, críticas a las condiciones laborales, recuerdos de figuras fallecidas y declaraciones que generaron repercusiones entre los invitados.

María O’Donnell ganó el Martín Fierro de Oro y reivindicó el lugar de las mujeres en la radio

El máximo reconocimiento de la noche quedó en manos de María O’Donnell, conductora de De acá en más, ciclo que se emite por Urbana Play. La periodista recibió la distinción con sorpresa y emoción: “Ay, qué emoción tan inesperada”.

En su discurso, agradeció a Aptra y recordó sus comienzos profesionales en las redacciones de Página 12 y La Nación, antes de desarrollar su carrera en la radio, una etapa que llegó después de convertirse en madre: “Me fueron cobijando de a poquito y me terminé enamorado perdidamente de este medio tan noble”, expresó. También mencionó a los equipos de trabajo que la acompañaron durante su trayectoria y a referentes como Magdalena Ruiz Guiñazú, Jorge Lanata, Ernesto Tenembaum, Andy Kusnetzoff y Andrés Pandiella, quien confió en su labor en Metro y Urbana Play.

La conductora aprovechó el reconocimiento para señalar las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a espacios centrales de opinión política y económica: “Les juro que me costó muchísimo poder tener un programa de primera mañana. Todavía, los que opinan sobre política y economía en la radio y en la televisión son predominante hombres, nos cuesta mucho a las mujeres que nos den ese lugar”, sostuvo.

Finalmente, defendió una forma de hacer periodismo basada en el diálogo y alejada de las confrontaciones permanentes: “Somos felices haciendo radio, un periodismo que no grita, que no adjetiva, que no se enoja, que no apela a los sentimientos de la furia sino de conversación”, concluyó.

Luis Ventura defendió la identidad de los Martín Fierro de Radio

Durante la apertura, Luis Ventura, presidente de Aptra, repasó las decisiones que llevaron a separar las ceremonias de televisión y radio. El periodista recordó las críticas que recibió la medida y cuestionó la mirada que relegaba a los trabajadores radiales frente a las figuras televisivas: “Hace doce años, cuando asumió esta comisión, mucha gente vio muy mal el hecho de separar el premio de la televisión del de la radio. Evidentemente, molestaba que la radio tuviera vida propia”, manifestó.

Ventura explicó que, en aquel momento, algunos gerentes de canales consideraban que los premios con mayor visibilidad eran los televisivos y que los reconocimientos a la radio debían entregarse durante las pausas comerciales: “Separamos la televisión de la radio porque la radio tenía más figuras y porque muchas veces la televisión se abrevaba de la radio. Acá estamos, ¡tenemos vida! ¿Quién dijo que la radio estaba muerta? Que venga y lo diga acá arriba. ¡Tiene más vida que nunca, aguante la radio!”, exclamó.

Sus palabras provocaron cánticos desde algunas mesas, donde los invitados comenzaron a corear: “Ventura presidente”. El titular de Aptra respondió con una frase contundente: “No sé si presidente, pero que voy a estar, voy a estar siempre, en el primer lugar y en el último, también, como corresponde. Hay que poner huevos y ovarios arriba de la mesa”.

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Los discursos políticos marcaron la entrega de premios

La actualidad política y las condiciones en las que se ejerce el periodismo estuvieron entre los temas más recurrentes de la ceremonia. Rolando Graña fue uno de los primeros en expresar una postura crítica al recibir el Martín Fierro a Programa periodístico matutino diario en AM por Rolando por la mañana - RPM, de Splendid.

“Para los que hacemos periodismo han sido años duros, ya se sabe, como ensobrados, basuras humanas y todas esas cosas que nos dedican tan a menudo. Nosotros a todo eso le contestamos laburando, todos los que nos levantamos cada mañana para ir a un programa de radio a poner la cara lo hacemos laburando. A todos los insultos les contestamos con trabajo y sí, la gente no llega a fin de mes, la gente se endeuda, la gente sufre, los jubilados están mal y hay mucha gente que la pasa mal en la Argentina, aunque al Presidente no le guste”, afirmó.

Eduardo Aliverti también hizo referencia al contexto político al recibir el premio a Programa semanal en AM por Marca de radio, de AM La Red: “Agradezco la posibilidad de poder demostrar que uno puede no venderse ideológicamente junto con el equipo. En nombre de la radio, en nombre de la buena radio, de la bella radio y por el buen decir, sobre todo cuando desde arriba se habilita a decir cualquier barbaridad”, sostuvo.

Por su parte, Noelia Barral Grigera, distinguida como Columnista político por su trabajo en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos, cuestionó los agravios dirigidos a los periodistas desde el poder: “No quiero perder la oportunidad de pedirles que no normalicemos que el Presidente nos diga mierdas humanas. Somos parte de la discusión democrática, hacemos a la democracia, asumamos esa responsabilidad y no normalicemos lo que está pasando”, expresó.

"Nunca estuvimos en un momento de tanta precariedad laboral"

Nancy Pazos, quien había cuestionado su nominación en la categoría Programa de interés general en AM por su ciclo El amor es más fuerte, de Radio 10, describió un escenario de dificultades para los trabajadores de prensa: “Salir a la calle hoy a hacer periodismo para todos nuestros colegas es poder sentir que te pueden reprimir. Nunca estuvimos en un momento de tanta precariedad laboral desde todo punto de vista. Tenemos dos, tres o cuatro laburos para poder mantenernos, y por suerte tenemos trabajo”, señaló. La periodista también consideró que el país atraviesa una etapa crítica para el ejercicio democrático y manifestó su desacuerdo con las políticas y expresiones del presidente Javier Milei.

María O’Donnell volvió sobre estos temas al recibir su reconocimiento por Labor periodística femenina: “Nuestra herramienta de trabajo como comunicadores es la palabra. La palabra está tan degradada, maltratada, y no tiene que ver con un asunto de formas. No nos podemos resignar a vivir en una democracia donde se habilita la discriminación, el insulto, la falta de respeto”, remarcó.