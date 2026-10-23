Charly García cumple 75 años y estas son las 10 canciones fundamentales que se convirtieron en himnos

La música argentina celebra este viernes 23 de octubre el cumpleaños de un grande, leyenda del arte nacional y una figura seguida por millones de fanáticos: cumple años Charly García , el cantante y compositor que brilló con distintos títulos que se convirtieron en éxito. El reconocido artista cumple 75 años , y lo celebra junto a su público que cada año se acerca a las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz (intersección que lleva el nombre "esquina Charly García" ), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , para saludarlo.

Lejos de atravesar una etapa lejos de la música nacional e internacional, el artista sigue lanzando nuevas creaciones. Años después de haber presentado La Lógica del Escorpión (2024), el artista presenta este viernes una reedición de 60x60, un proyecto en el que se reúne tres conciertos realizados durante 2011 junto a su banda The Prostitution. Debido a su nuevo cumpleaños, destacamos las 10 mejores canciones de su carrera musical.

“Desarma y sangra” — Serú Girán

Canción publicada en noviembre de 1980

Canción de Alicia en el país” — Serú Girán

Fue publicado en 1980 en el disco Bicicleta “Inconsciente colectivo” — Charly García

Fue g rabada en agosto de 1982 y lanzada ese mismo año (en vivose estrenó en 1980 con Serú Girán). “Nos siguen pegando abajo (Pecado mortal)” — Charly García

Integra el disco Clics modernos (1983), uno de los álbumes más recordados. “Demoliendo hoteles” — Charly García

Publicada en Piano Bar (1984), “Los dinosaurios” — Charly García

Publicada en el disco Clics modernos, con un fuerte contexto debido a que hace referencia a sucesos de la dictadura en Argentina. “Rezo por vos” — Charly García y Luis Alberto Spinetta

Compuesta junto a Spinetta.

El día que recibió el Honoris Causa en la Facultad de Filosofía y Letra

En agosto de 2025, el reconocido artista Charly García fue distinguido por el Consejo Superior de la UBA con el título Honoris Causa en la Facultad de Filosofía y Letras de Universidad de Buenos Aires (UBA) en un acto realizado este martes por la tarde al cual el cantante asistió ante la presencia de una gran cantidad de público que celebró la distinción y esperó por ver al cantante.

El acto fue encabezado por el rector Ricardo Gelpi, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti y la vicedecana, Graciela Morgade. A su vez estuvieron presente la titular de la Cátedra de Música Popular de la Carrera de Arte, Lisa Di Cione, quien estuvo a cargo de la laudatio.

Ya en el escenario principal en el interior del aula, Charly expresó sus palabras de agradecimiento por la distinción: “Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme doctor Charly García ”, dijo. Cabe recordar que el título Honoris Causa es el máximo reconocimiento honorífico que concede la institución a personas destacadas por contribuciones en sus respectivos campos. Se lo destaca al cantante por su "trayectoria artística de más e cincuenta años, la extensa obra musical" que "lo hacen una personalidad destacada del arte y la cultura argentina”.

“Charly es un símbolo de nuestra cultura nacional y justamente cuando hablamos de nuestras universidades nacionales y públicas, es lógico que todos nos sintamos muy felices, por lo que significa hoy poder celebrar este homenaje a Charly”, dijo el decano de la Facultad de Filosofia y Letra y agregó: “El homenaje a Charly García en la universidad pública celebra su impacto transformador en la cultura y la identidad argentina”.

“Charly nos conmueve, Charly nos entusiasma, Charly es la nacionalidad popular. Así que por eso Charly es símbolo del homenaje en nuestra universidad pública, que es una universidad que valora a aquellos que transformaron la vida de nuestros ciudadanos, que transformaron el pensamiento, el campo artístico y el campo creativo, y que sin ninguna duda nos han hecho crecer. Así que muchísimas gracias, Charly García”, cerró Manetti.

Por otra parte Di Cione destacó la influencia del artista: “Charly García ha sido objeto de estudios y análisis de investigaciones que han producido centenares de publicaciones periódicas, productos mediáticos y audiovisuales; y decenas de libros que hoy forman parte de nuestros planes de estudio”.